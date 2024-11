Bergwerkskonzern Anglo American veräußert Rest von Stahlkohlegeschäft

Oginvest schrieb 12.02.24, 11:23

Anglo American stärkt seine Präsenz in Finnland durch eine Vereinbarung über die Wertschöpfungskette bei Batterien



(Alliance News) - 12. Februar 2024 - Anglo American PLC hat am Montag eine Absichtserklärung mit der Finnish Minerals Group unterzeichnet, um Möglichkeiten zur Unterstützung der finnischen Batteriestrategie zu prüfen.



Das in London ansässige Bergbauunternehmen sagte: "Finnland ist ein äußerst attraktives Investitionsziel und verfügt über ein starkes Erbe sowohl im Bergbau als auch in der Innovation".



Alison Atkinson, Direktorin für Projekte und Entwicklung, sagte: "Diese Vereinbarung stärkt unser Engagement in Finnland und in unserem Sakatti-Projekt, einem echten polymetallischen Erzkörper, der den Prioritäten Finnlands und der EU im Bereich der kritischen Mineralien entspricht".



AA Sakatti Mining Oy ist die finnische Tochtergesellschaft von Anglo American, die in Sodankyla tätig ist.



Sakatti ist eine Multimetall-Lagerstätte mit "exzellentem" Explorationspotenzial. Neben den wichtigen Basismetallen wie Kupfer, Nickel und Kobalt enthält die Lagerstätte auch Platin, Palladium, Gold und Silber.

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/ANGLO-AMERICAN-PLC-4007113/news/Anglo-American-starkt-seine-Prasenz-in-Finnland-durch-eine-Vereinbarung-uber-die-Wertschopfungsk-45930014/