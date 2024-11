Personal-Knall bei Rüstungshersteller! Renk-Chefin tritt zurück

Wiegand, die seit 2021 an der Spitze von Renk steht, führte den Getriebehersteller durch eine Phase enormen Wachstums. Etwa 70 Prozent der Aufträge des Unternehmens stammen aus der Rüstungsindustrie, einer Branche, in der Wiegand umfassende Erfahrung mitbrachte. Ihre berufliche Laufbahn führte sie unter anderem zu ThyssenKrupp und Rheinmetall, bevor sie nach Augsburg wechselte. Renk gilt als weltweit führend in der Produktion von Panzergetrieben, die in nahezu allen westlichen Militärfahrzeugen verbaut werden.

Unter Wiegands Führung konnte Renk erheblich vom gestiegenen Bedarf an Rüstungsgütern profitieren. Der Auftragseingang erreichte im vergangenen Jahr mit knapp 1,3 Milliarden Euro einen neuen Höchststand, während der Umsatz von 849 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 926 Millionen Euro im Jahr 2023 anstieg. Ein Meilenstein ihrer Amtszeit war zudem der Börsengang des Unternehmens im Februar 2023.

Kritik an deutscher Rüstungspolitik und Plädoyer für mehr Investitionen

Wiegand äußerte sich zuletzt kritisch in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen über die Verteilung von Rüstungsausgaben in Deutschland. Sie bemängelte, dass große Summen ins Ausland fließen, insbesondere in die USA, und forderte, heimische Hersteller stärker einzubeziehen. "Es wäre sinnvoll, dass im Ausland gekaufte Rüstungsgüter in Deutschland gewartet werden", erklärte sie.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 19,24EUR auf Tradegate (25. November 2024, 10:25 Uhr) gehandelt.

