BASF-Inline-Optionsscheine mit Chancen auf Seitwärtsrenditen

Obwohl die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) auf Sicht von 12 Monaten derzeit mit einem Minus von 4 Prozent nahezu unverändert notiert, verzeichnete die Aktie mit einem Jahrestief bei 40,18 Euro (5.8.24) und einem Jahreshoch bei 54,93 Euro (4.4.24) kräftige Kursschwankungen. Mit aktuell 42,75 Euro befindet sich die Aktie derzeit auch nach dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Wochen am unteren Rand der Bandbreite. Erfüllen sich die Prognosen der Experten, die die BASF-Aktie mit Kurszielen von bis zu 54 Euro (Bernstein Research) als kaufens- oder haltenswert einstufen, dann könnte das Abwärtspotenzial der Aktie eher begrenzt sein.

Für Anleger, die der BASF-Aktie in den nächsten Monaten einen weiteren Verbleib innerhalb der Bandbreite der vergangenen 12 Monate prognostizieren, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der BASF-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.