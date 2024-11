US-Regierung kürzt Förderung für Intels Chips

Die Maßnahmen sind Teil des Chips and Science Act von 2022, der insgesamt 52,7 Milliarden US-Dollar für die Förderung der heimischen Halbleiterindustrie vorsieht. Davon entfallen 39 Milliarden US-Dollar auf Subventionen für die Chipproduktion und 11 Milliarden US-Dollar auf Forschung und Entwicklung.

Die Kürzung berücksichtigt einen separaten Vertrag im Wert von 3 Milliarden US-Dollar, der Intel für die Produktion von Chips für das Pentagon angeboten wurde, so die Quellen der New York Times.

Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

Ursprünglich hatte die Regierung von Präsident Joe Biden im Frühjahr angekündigt, Intel Zuschüsse und Kredite im Gesamtwert von fast 20 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Mit dem Gesetz will die US-Regierung die heimische Halbleiterfertigung stärken und unabhängiger von ausländischen Lieferketten werden. Vor allem für die großen US-Techs und Rüstungskonzerne sind Halbleiter von essenzieller Bedeutung. Dies wäre die größte staatliche Investition in die Subventionierung von Hightech-Chipfertigung in den USA.

Ein Teil der vorläufigen Vereinbarung sah Zuschüsse in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar sowie Kredite von bis zu 11 Milliarden US-Dollar vor. Die Zuschüsse sollen nun weniger als 8 Milliarden US-Dollar betragen. Die Mittel sollten in Arizona für den Bau zweier neuer Fabriken und die Modernisierung einer bestehenden Anlage verwendet werden.

Ausblick

Die Kürzung der Fördermittel könnte Intel dazu zwingen, andere Finanzierungsquellen zu suchen. Gleichzeitig bleibt die staatliche Unterstützung ein bedeutender Beitrag, um die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Halbleiterproduktion zu sichern. Branchenbeobachter sehen in der Förderung durch den Chips Act einen zentralen Schritt, um den Vorsprung Asiens in diesem Sektor aufzuholen.

Das durchschnittliche Rating der Wall Street lautet, die Aktie zu halten. Der geschätzte Gewinn je Aktie für die kommenden Earnings liegt bei minus 0,15 Cent. Auf Jahressicht ist die Chip-Aktie noch gut 40 Prozent im Minus:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 23,25EUR auf Tradegate (25. November 2024, 10:50 Uhr) gehandelt.