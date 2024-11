Oneok übernimmt EnLink: Ein Gamechanger im US-Energiesektor!

Der US-amerikanische Pipeline-Betreiber Oneok hat angekündigt, die restlichen Anteile seines Konkurrenten EnLink Midstream im Rahmen eines Aktientauschs im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Damit stärkt das Unternehmen seine Position im Permian Basin, einer der wichtigsten Förderregionen für Öl und Gas in den Vereinigten Staaten, und setzt auf die anhaltende Konsolidierung im Energiesektor.

Bereits im August hatte Oneok 43 Prozent der Anteile an EnLink von Global Infrastructure Partners für rund 3,3 Milliarden US-Dollar in bar erworben. Die jetzige Komplettübernahme zielt darauf ab, Synergien zu schaffen und das Infrastrukturportfolio des Unternehmens in einer Region auszubauen, die für ihre hohe Produktivität und strategische Bedeutung bekannt ist.

Oneok bietet 0,1412 seiner Stammaktien für jede EnLink-Einheit, was einem Transaktionswert von etwa 7,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Nach Berechnungen von Reuters basiert dies auf einem Prämium von rund 5 Prozent auf den Schlusskurs von EnLink am vergangenen Freitag.

Die Oneok Aktie

Die Aktie von Oneok zeigte sich heute stabil und legte um 0,18 Prozent auf 112,60 US-Dollar zu. Auf Jahressicht beeindruckt das Papier mit einer starken Performance von plus 84 Prozent.

Die UBS bewertet die Aktie weiterhin positiv und hebt das Kursziel von 112 US-Dollar auf 132 US-Dollar an, begleitet von einem klaren Kauf-Rating.

Energiesektor im Wandel – Konsolidierung nimmt zu

Die Fusion unterstreicht den aktuellen Trend zur Konsolidierung im US-amerikanischen Energiesektor. Während die Öl- und Gasproduzenten ihre Kräfte bündeln, sehen sich Infrastrukturbetreiber mit Genehmigungshürden und steigenden Kosten für neue Projekte konfrontiert. Diese Entwicklungen fördern Übernahmen und Zusammenschlüsse, da bestehende Netzwerke und Kapazitäten effektiver genutzt werden können.

Kürzliche Transaktionen zeigen Dynamik

Oneok ist nicht nur Käufer, sondern auch Verkäufer: Anfang des Monats stimmte der Pipeline-Betreiber dem Verkauf von drei Erdgas-Übertragungsleitungen an DT Midstream für 1,2 Milliarden US-Dollar in bar zu. Mit dieser Transaktion stärkte DT Midstream seine Marktpräsenz im Mittleren Westen der USA. Der Deal zeigt, wie stark der Wettbewerb um strategische Vermögenswerte in der Branche geworden ist.

Blick in die Zukunft

Durch die Übernahme von EnLink baut Oneok seine Rolle als einer der führenden Akteure im Bereich der Pipeline- und Speicherinfrastruktur weiter aus. Die Marktkonsolidierung dürfte jedoch weitergehen, da die Branche auf Herausforderungen wie Energiewende, regulatorische Hindernisse und volatile Rohstoffpreise reagieren muss.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion