AKTIEN IM FOKUS Unicredit sorgt für Wirbel - Banco BPM stark, Coba schwach Die Unicredit hat mit ihrem Interesse am heimischen Konkurrenten Banco BPM am Montag im Bankensektor für Wirbel gesorgt. Während die BPM-Papiere in der Spitze um acht Prozent auf 7,206 Euro und damit ein Mehrjahreshoch nach oben schossen, …