KKR-Konsortium sichert sich sich gut 87 Prozent an Encavis - Delisting geplant

Sal-Paradise schrieb 03.06.24, 14:18

Ich war ja lange in Encavis investiert und mit jedem weiteren Projektzukauf wurde eine Übernahme wahrscheinlicher, obwohl man sich als Aktionär das genaue Gegenteil gewünscht hätte, eben weil die letzten Jahre aus meiner Sicht durchaus erfolgreich waren. Ich setzte auch lange auf die Integrität der GS, womit ich meine, dass ich davon ausging, sie würde einer Übernahme nicht zuzustimmen, was ja jetzt ganz offensichtlich nicht mehr gegeben ist.



Ich selbst bin schon vor Wochen raus, auch wenn ich es nicht gerne tat. Aber diese Story ist mir einfach zu unübersichtlich, als das ich hier investiert bleiben wollte. Ich wollte das auch nicht sofort publik machen, alleine schon, um andere User nicht zu beeinflussen und gerade jene, die eventuell gerade erst hinzugekommen waren. Davon abgesehen, war der Kurs ja faktisch in Stein gemeißelt, so dass ich hier keine echte Gefahr in Verzug sah und letztendlich wären höhere Kurse ja durchaus noch möglich gewesen, was mir selbst aber nicht mehr wichtig war, da meine Priorität woanders lag.



Vermutlich hat man der GF ein "persönliches" Angebot gemacht, auf welches sie nicht verzichten konnten + wollten, was ich doch ein wenig enttäuschend finde, vor allem, weil sie ja viele Jahre vieles richtig machten und der Kurs eindeutig in die richtige Richtung zeigte. Andererseits möchte ich jetzt auch nicht Menschen (GF) kritisieren, die mal eben mindestens zu Millionären werden, da niemand von uns sagen könnte, wie er selbst auf so ein Angebot am Ende reagieren würde? Was wir hier sehen, ist inzwischen ja zur Normalität geworden. Andererseits muss man all jene beglückwünschen, die von Anfang an dabei waren, als die Encavis AG keine Sau kannte und wenige an eine Erfolgsgeschichte glaubten und damals zu Tiefstkursen eingestiegen sind.



Noch ist ja nicht wirklich klar, was am Ende geschehen wird, aber eine unübersichtliche Gemengenlage ist für mich als Investor nicht hinnehmbar und es gibt eben viel zu viele gute Unternehmen, um sich über Gebühr Sorgen zu machen, was denn nun morgen sein wird?



Allen Aktionären noch viel Glück, egal was da kommen sollte.