Wichtige Verhandlungsrunde zu UN-Plastikabkommen in Südkorea gestartet

BUSAN (dpa-AFX) - Im südkoreanischen Busan hat die mutmaßlich finale Verhandlungsrunde für das geplante UN-Plastikabkommen begonnen. Insgesamt sieben Tage werden Delegierte aus über 170 Staaten die letzten Details eines Abkommens aushandeln, das die wachsende Plastikverschmutzung in den Meeren und an Land mit verbindlichen Vorgaben aufhalten soll.

"Am Ende dieser Woche muss der Hammer für ein Instrument fallen, das einen ehrgeizigen Ausgangspunkt darstellt", sagte Inger Andersen, Chefin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (Unep). "Nicht alles wird so detailliert sein, wie manche es sich wünschen. Aber die groben Konturen und Striche müssen vorhanden sein", so Andersen.