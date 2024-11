Hurom H400 wird von Forbes zum besten Küchenprodukt des Jahres 2024 gekürt

SEOUL, Südkorea, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Huroms Flaggschiff, der Entsafter H400, wurde von Forbes im Rahmen der Forbes Vetted Best Product Awards 2024 als bestes Küchenprodukt des Jahres ausgezeichnet.

Jedes Jahr wählt Forbes die besten Produkte in neun Kategorien aus – darunter Küche, Schönheit, Mode, Technik sowie Reisen – und berücksichtigt dabei strenge Kriterien wie Qualität, Wert, Benutzerfreundlichkeit auf der Grundlage praktischer Tests und Kundenrezensionen. Die in diesem Jahr ausgezeichneten Produkte erhielten alle gute Noten für ihre außergewöhnliche Qualität, innovative Technologie und hohe Verbraucherzufriedenheit.

Der Hurom H400 Entsafter überzeugte durch seine beeindruckende Leistung, sein benutzerfreundliches Design sowie sein elegantes Aussehen und sicherte sich damit seinen Platz als Top-Küchenprodukt 2024.

Dank der Extraktionstechnologie mit niedriger Geschwindigkeit bewahrt der H400 die Nährstoffe in Obst und Gemüse und verbessert so die Saftqualität. Durch die Minimierung der Hitze während der Extraktion können Verbraucher die Nährstoffe in Obst und Gemüse vollständig erhalten und genießen, während die Oxidation für einen frischeren Geschmack verhindert wird. Forbes stellte fest, dass der H400 dank seiner leistungsstarken Entsaftungsfunktion einen gleichmäßigen, pulpefreien Saft mit reichem Geschmack liefert.

Mit dem innovativen Mega Hopper können Anwender auch ganze Früchte und Gemüse direkt in den Entsafter geben, wo sie automatisch geschnitten werden, was die Vorbereitungszeit verkürzt. Der H400 ist von der Montage bis zur Reinigung auf Einfachheit ausgelegt und hat mit seinen Komfortmerkmalen wesentlich zu seiner hohen Bewertung in der Forbes-Bewertung beigetragen.

Der Hurom H400 verfügt über ein schlankes, modernes Design, das die Kücheneinrichtung ergänzt, und einen eingebauten Pürierbecher, der die Pulpe während des Entsaftens auffängt und so die Platzeffizienz maximiert.

Jaewon Kim, Geschäftsführer von Hurom, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, dass die Qualität des Hurom H400 international anerkannt wird. Hurom wird weiterhin innovative, benutzerorientierte Produkte für Verbraucher auf der ganzen Welt anbieten und den Wert von Gesundheit und Wellness fördern."

Anfang Februar wurde der Hurom H400 von Forbes als Bester Entsafter für seine langsame Extraktionstechnologie und seine benutzerfreundlichen Funktionen gelobt. Darüber hinaus wurde der Hurom H200 2023 von Forbes mit dem Titel Bester Entsafter insgesamt ausgezeichnet und für seine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit gewürdigt.

