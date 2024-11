Gold, Dollar, Bitcoin fallen: Trump gebremst durch Finanzminister Bessent?

Gold fällt, der Dollar fällt, Bitcoin fällt: alles, was zuletzt stark gestiegen war, kommt unter Druck nach der Nominierung von Scott Bessent zum designierten Finanzminister der USA durch Donald Trump. Der Hedgefonds-Manager Bessent gilt als Pragmatiker, der im Zweifel sich für die Märkte statt für die Ideogie entscheiden würde. Das mag stimmen - aber was hilft das, wenn Trump als Chef seine Agenda durchdrücken will und wird? So oder so: wir sehen bei Gold und Dollar sowie Renditen nun technische Rücksetzer, der positive Trand aber dürfte erst einmal anhalten. Denn die Agenda von Trump ist inflationär - Bessent wird ihn dabei nicht wirklich stoppen können..

