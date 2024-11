Den Schritt zum Industriemeister wagen - Experte verrät, wie schwer es wirklich ist (FOTO)

Andernach (ots) - Viele Facharbeiter träumen davon, sich weiterzuentwickeln und

mehr Verantwortung zu übernehmen, doch die Anforderungen schrecken ab: Zeit,

Geld und Lernaufwand sind beträchtlich. Für viele stellt sich die Frage: Lohnt

sich der Aufwand? Was kommt auf einen zu?



"Der Weg zum Industriemeister erfordert Disziplin - aber die beruflichen

Vorteile sind enorm. Der Aufwand ist daher mehr als lohnenswert", erklärt

Stephan Rodig, Weiterbildungsexperte und Geschäftsführer der Bildungsfabrik. Mit

seiner langjährigen Erfahrung weiß er, wie wichtig die richtige Vorbereitung und

Unterstützung sind. Heute verrät er Ihnen, wie der Aufwand zu schaffen ist und

wie der Meister die Karriere nachhaltig stärkt.





Weiterbildung zum Industriemeister als lohnende InvestitionViele Facharbeiter zögern, eine nebenberufliche Weiterbildung alsIndustriemeister in Angriff zu nehmen. Sie fragen sich, ob der hohe finanzielleund zeitliche Aufwand wirklich gerechtfertigt ist. Tatsache ist jedoch: In denmeisten Fällen handelt es sich um eine durchaus lohnende Investition - vorallem, weil verschiedene staatliche Förderungen die Kosten erheblich senken. Soübernehmen viele Bundesländer bis zu 75 Prozent der Kosten für dieWeiterbildung. In einigen Regionen gibt es zusätzlich Aufstiegsboni von bis zu4.000 Euro, die den Eigenanteil noch weiter verringern. So bleibt derfinanzielle Aufwand für die Weiterbildung in den meisten Fällen überschaubar.Auch der zeitliche Aufwand, den man zum Lernen investieren muss, ist oft wenigerbelastend, als die meisten Facharbeiter annehmen, da der Lernprozess vor allemvon der persönlichen Auffassungsgabe abhängt. Innovative Lernkonzepte wie dieMethode der Bildungsfabrik setzen genau an dieser Stelle an, indem siemaßgeschneiderte Lernpläne bieten, die es ermöglichen, den Lernstoff gezielt zuerfassen. Gleichzeitig sorgt die Bildungsfabrik dafür, dass sich das Lernen zujeder Zeit gut in den Alltag integrieren lässt. Auch persönliche Unterstützungvon ihnen steht sieben Tage die Woche zur Verfügung, um den Lernprozess soüberschaubar und stressfrei wie möglich zu gestalten.Das sind die Jobperspektiven für IndustriemeisterViele Interessierte haben zudem Bedenken, nach der Weiterbildung keine passendeStelle als Industriemeister zu finden - eine Sorge, die sich schnell alsunbegründet herausstellt, wenn man den akuten Fachkräftemangel in Deutschlandberücksichtigt. Der Bedarf an erfahrenen Fachkräften wie qualifiziertenIndustriemeistern ist so hoch wie nie zuvor. Bei Menschen, die dennoch keinepassende Stelle finden, besteht das Problem oft darin, dass sie Schwierigkeitenhaben, sich richtig zu präsentieren. Um diese Herausforderung zu meistern,bietet die Bildungsfabrik ihren Teilnehmern ein kostenloses Bewerbungscoachingan, in dem die Absolventen lernen, passende Stellenangebote zu finden,überzeugende Bewerbungen zu schreiben und in Vorstellungsgesprächen zu punkten.Finanzielle Vorteile nach Abschluss der WeiterbildungDass sich der Schritt zum Industriemeister lohnt, zeigt auch ein Blick auf dieGehaltsentwicklung: Zwar variiert das Gehalt je nach Branche und Region,grundsätzlich beträgt der Unterschied zwischen einem Facharbeiter und einemIndustriemeister jedoch mehr als 10.000 Euro jährlich. WährendIndustriemechaniker im Durchschnitt etwa 40.600 Euro brutto verdienen, liegt dasDurchschnittsgehalt eines Industriemeisters bei rund 56.300 Euro brutto. DieInvestition in die berufliche Weiterbildung macht sich also langfristig bezahlt.Wer darüber nachdenkt, den Schritt zum Industriemeister zu wagen, um die eigeneKarriere auf das nächste Level zu heben, sollte sich am besten für einenBildungsträger entscheiden, der seine Teilnehmer nicht nur strukturiert undzielgerichtet auf die Prüfung vorbereitet, sondern ihnen auch umfassendeUnterstützung während des gesamten Lernprozesses anbietet. All das findenInteressierte bei der Bildungsfabrik, die sich mit ihrem Rundum-sorglos-Paketvon vielen anderen Bildungsträgern abhebt.Über Stephan Rodig und Sebastian Jund:Stephan Rodig und Sebastian Jund sind die Gründer und Geschäftsführer derBildungsfabrik. Ihr Ziel: Sie schaffen ein zeitgemäßes Bildungsangebot fürwerdende Industriemeister, das sich individuell mit jedem Alltag vereinen lässt.Die Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule, die Schüler aktiv bis zurbestandenen Prüfung begleitet - und die sich bewusst von klassischenEinrichtungen unterscheidet.