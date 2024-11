Mehr Start-ups, mehr Insolvenzen - CFO verrät die Top 3 Gründe für Insolvenzen (FOTO)

Hannover (ots) - Die deutsche Start-up-Szene erlebt einen harten Rückschlag. Die

steigende Zahl an Neugründungen wird von einem besorgniserregenden Trend

begleitet: immer mehr Start-ups müssen Insolvenz anmelden. Die wirtschaftlichen

Herausforderungen, fehlende Finanzierungsmöglichkeiten und zunehmender

Wettbewerb machen es vielen Jungunternehmen schwer, sich am Markt zu behaupten.



Doch nicht nur Start-ups. Viele Insolvenzen könnten vermieden werden, wenn

Betriebe ihre finanziellen Risiken besser im Blick hätten und frühzeitig

Gegenmaßnahmen ergreifen würden. Die drei häufigsten Ursachen für Insolvenzen

und wie diese effektiv vermieden werden können, werden nachfolgend beleuchtet.





Absoluter Höchststand bei Insolvenzen11.000 Insolvenzen im ersten Halbjahr 2024 - das entspricht einem Anstieg vonüber 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist damit der höchste Stand seitüber zehn Jahren. Eine erschreckende Bilanz, die auf ernsthafte Missständehinweist - insbesondere in Deutschland. Viele Unternehmen sind von dieserEntwicklung betroffen, da ihnen das Geld ausgeht und sie Insolvenz anmeldenmüssen. Davon sind im Übrigen sowohl kleine und mittelständische Unternehmenbetroffen als auch große Konzerne.Juristisch gesehen gibt es zwei Hauptgründe für eine Insolvenzantragspflicht:Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. Überschuldung liegt vor, wenn dasEigenkapital eines Unternehmens durch Verluste aufgezehrt wurde.Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Rechnungen in dennächsten 21 Tagen nicht mehr begleichen kann. In beiden Fällen ist derGeschäftsführer verpflichtet, rechtzeitig Insolvenz anzumelden. Wird diesversäumt, drohen schwerwiegende rechtliche Konsequenzen, bis hin zuGefängnisstrafen.Die Ursachen für eine InsolvenzAktuell befinden wir uns mitten in einer Wirtschaftskrise, das ist Fakt: Nachden Auswirkungen der Corona-Pandemie sind viele Unternehmen durchLieferengpässe, steigende Zinsen und eine hohe Inflation belastet. Auf einmalgab es zudem Einbrüche in der Immobilienwirtschaft. Davon wiederum sind zigMittelständler, Zulieferbetriebe und Handwerker abhängig. Der Mittelstand wurdefolglich stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Unternehmen haben in denvergangenen Jahren außerdem Überbrückungshilfen in Form von Darlehen erhalten,die zurückgezahlt werden müssen. Dies setzt Unternehmen unter zusätzlichenfinanziellen Druck, vor allem wenn ihre Margen ohnehin schon durch diewirtschaftliche Lage belastet sind.So kann es sehr schnell dazu kommen, dass ein Betrieb zahlungsunfähig wird und