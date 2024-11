Die 5 besten Strategien, die jeder Unternehmer kennen muss (FOTO)

Siegburg (ots) - Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und wirtschaftliche

Unsicherheiten lassen bei vielen Unternehmern die Alarmglocken schrillen. Was

tun, wenn das mühsam aufgebaute Vermögen plötzlich in Gefahr gerät? Gerade jetzt

ist es wichtig, das Vermögen klug abzusichern - und das sollte man von vorn

herein richtig machen.



Es gibt viele unterschätzte Methoden, um Vermögen sicher und nachhaltig zu

schützen - natürlich ohne Steueroasen oder ähnliche Abenteuer. Viele dieser

Strategien sind Unternehmern in Deutschland jedoch kaum bekannt. Nachfolgend

lesen Sie 5 unterschätzte Strategien für Unternehmer, ihr Vermögen zu schützen.









1. Internationale Diversifizierung



Das Sprichwort "Nicht alle Eier in einen Korb legen" gilt für Unternehmer mehr

denn je: Eine gezielte Diversifizierung des Vermögens über Ländergrenzen hinweg

zählt zu den wirkungsvollsten Schutzmaßnahmen gegen wirtschaftliche und

politische Risiken. Dabei können Unternehmer auf unterschiedliche Anlageklassen

zurückgreifen. So bietet der Erwerb von Immobilien in wirtschaftlich stabilen

Ländern beispielsweise eine gute Rendite und stellt gleichzeitig eine

Absicherung gegen Inflation und Währungsschwankungen dar.



Globale Indexfonds eröffnen Unternehmern die Möglichkeit, in eine Vielzahl von

Märkten und Branchen zu investieren - und das mit einem klaren Vorteil: Das

Risiko wird breiter gestreut, während Wachstumspotenziale weltweit genutzt

werden. Durch die Aufteilung auf Länder mit stabilen politischen Systemen und

zuverlässigen Rechtssystemen wird das Risiko einer einseitigen Abhängigkeit

geringer. Gleichzeitig profitieren Unternehmer von steuerlichen Vorteilen.



2. Holding-Struktur nutzen



Mit einer Holding-Struktur verschaffen sich Unternehmer einen entscheidenden

Vorteil: Sie können Gewinne nicht nur steuerlich effizient verwalten, sondern

auch gezielt für zukünftige Investitionen einsetzen - eine Strategie, die

langfristig Sicherheit und Wachstum vereint. Dabei fungiert eine

Muttergesellschaft als zentrale Instanz, die Anteile an Tochtergesellschaften

hält. Gewinne können innerhalb der Holding thesauriert, also im Unternehmen

belassen werden, um Steuerzahlungen zu minimieren und für zukünftige

Investitionen bereitgestellt zu werden. Neben steuerlichen Ersparnissen bietet

diese Struktur außerdem Vorteile bei der Vermögensverwaltung und

Nachfolgeplanung.



Gerade bei der Übertragung von Unternehmensanteilen innerhalb der Familie kann

die Holding-Struktur erhebliche steuerliche Vorteile bieten - ein Pluspunkt, der Seite 2 ► Seite 1 von 2



