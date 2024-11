Todesopfer war spanischer Staatsbürger

audo schrieb 31.10.24, 17:52

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Sowohl die vorab veröffentlichten Eckdaten des Logistikkonzerns als auch die Anpassung der Jahresziele hätten den Erwartungen der Analysten entsprochen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 15:27 / CET





