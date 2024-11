Halozyme nimmt Vorschlag über Zusammenschluss mit Evotec aufgrund fehlender Gesprächsbereitschaft von Evotec zurück

San Diego (ots/PRNewswire) - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO)

("Halozyme" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es sein

unverbindliches Angebot zum Zusammenschluss mit der Evotec SE (NASDAQ: EVO)

("Evotec") für einen Barpreis in Höhe von 11,00 EUR pro Aktie zurückgenommen

hat. Das Angebot entsprach einem Eigenkapitalwert auf vollständig verwässerter

Basis von 2,0 Milliarden EUR.



Helen Torley, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Halozyme, gab folgende

Erklärung ab:





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Wir sind nach wie vor überzeugt davon, dass ein Zusammenschluss von Halozymeund Evotec ein führendes, vielseitiges und globales Pharmaunternehmen schaffenwürde, von dem Aktionäre, Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen profitierenwürden. Bis zuletzt hat Evotec jedoch keinerlei Bereitschaft gezeigt, mit unsüber einen möglichen Zusammenschluss in einen Dialog zu treten. Das Unternehmenhat öffentlich über einen Unternehmenssprecher mitteilen lassen, dass es dasZiel von Evotec sei, unabhängigzu bleiben. Aus diesem Grund ziehen wir unserAngebot zum Erwerb von Evotec für einen Barpreis in Höhe von 11,00 EUR pro Aktiezurück.In den Monaten vor Abgabe unseres Angebots haben wir eine umfassende externeUnternehmensprüfung (Due Diligence) durchgeführt. Wir haben uns darum bemüht,mit Evotec Gespräche über unsere Vorstellungen und die Vorteile einesZusammenschlusses zu führen. Frühzeitig haben wir informelle Gespräche mit einemMitglied des Aufsichtsrats geführt und unser Interesse an der Sondierung einesmöglichen Zusammenschlusses bekundet. Anschließend haben wir versucht, dieVorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec ernsthaft für die Vorstellungen vonHalozyme und unsere Sicht auf die vielen Vorteile der Transaktion zu gewinnen.Bedauerlicherweise wurden unsere wiederholten Anfragen nach einem Treffen nichtangenommen. Daher war die Abgabe eines formellen und marktgerechten Angebots anden CEO der einzige Weg zu vermitteln, dass unser Interesse die Möglichkeiteneiner Transaktion auszuloten ernsthaft, glaubhaft und wohlüberlegt war. Es hatsich nun gezeigt, dass seitens des Aufsichtsrats und Vorstands von Evotecderzeit kein Interesse besteht, konstruktiv mit Halozyme zusammenzuarbeiten undeine mögliche Transaktion zu prüfen.Unsere Mission, die Behandlung von Patienten und die daraus resultierendenErgebnisse zu verbessern, werden wir weiter verfolgen. Wir sind zuversichtlich,was die Zukunft von Halozyme angeht. Wir glauben, dass wir gut positioniertsind, um unsere bestehende Strategie weiter umzusetzen, mit dem klaren Ziel von10 zugelassenen Produkten mit ENHANZE® im Jahr 2025 sowie der Erwirtschaftung