Neue KI-Begeisterung bei Best Buy, HP und Dell? CrowdStrike vor neuen Hochs?

Nichtsdestotrotz ist Zoom Video weitergewachsen, wenn auch nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das hat nach Kursverlusten von zeitweise 90 Prozent zu einer wieder nachvollziehbaren Bewertung geführt. Das für 2025 zu erwartende Kurs-Gewinn-Verhältnis lag für das 52-Wochen-Tief bei 11 und damit einem Niveau, das für einen Technologiewert ausgesprochen günstig ist.

In den vergangenen Wochen fingen Anleger daher an, bei dem Value-Schnäppchen zuzugreifen. Die Aktie blickt inzwischen auf eine Erholung von über 50 Prozent zurück. Daher steht das Unternehmen mit seinen am Montagabend erwarteten Quartalszahlen in der Pflicht, diesen Kursanstieg zu rechtfertigen – idealerweise mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses.

Für den Umsatz werden mit 1,16 Milliarden US-Dollar rund zwei Prozent mehr erwartet als im Vorjahresquartal. Gleichzeitig soll jedoch der Gewinn pro Aktie mit 1,31 US-Dollar leicht unter dem Stand vor 12 Monaten liegen. Solange jedoch der Ausblick stimmt, könnten Anleger geneigt sein, über geringfügig niedrigere Erträge hinwegzusehen.

Bei der Aktie, die sich nach den letzten Quartalszahlen um 13,0 Prozent verteuert hat, ist dieses Mal eine Kursbewegung um 9,9 Prozent eingepreist. Mit einer Call-Quote von 74,1 Prozent dominieren Wetten auf steigende Kurse die Optionskette. Nur 25,9 Prozent der Optionshändler hielten es bislang für nötig, sich gegen fallende Notierungen abzusichern.

Dienstag, 26. November: Abercrombie & Fitch

Die Aktie des Bekleidungshändler Abercrombie & Fitch ist eine der in den vergangenen eineinhalb Jahren erfolgreichsten Einzelhandelsaktien gewesen. Dem lange mit stagnierenden Erlösen kämpfenden Modelabel ist es gelungen, nach einem Rebranding wieder als hip und modern zu gelten, was in den vergangenen fünf Quartalen zu einem Umsatzwachstum von jeweils 20 Prozent geführt hat und die Anteile auf neue Allzeithochs explodieren ließ.

Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,5 ist die Bewertung trotz der Kursverdoppelung in den vergangenen 12 Monaten noch immer moderat, was die Chance auf einen fortgesetzten Anstieg der Aktie bedeutet. Hierfür muss das Unternehmen aber ein starkes Weihnachtsgeschäft in Aussicht stellen sowie auch die Erwartungen für die zurückliegenden drei Monate übertreffen.

Von Analysten gefordert ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 1,18 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um 11 Prozent und damit einer Abflachung der Wachstumskurve entsprechen würde. Dafür wird mit 2,35 US-Dollar pro Aktie ein um 52 Cent höherer Gewinn erwartet, was nicht weniger als das zweitbeste Quartal der Unternehmensgeschichte bedeuten würde.

Am Optionsmarkt sind sich Anleger jedoch uneins, ob es Abercrombie & Fitch tatsächlich gelingen wird, mit seinen Zahlen für neue Impulse zu sorgen. Call- und Put-Optionen stehen sich mit Anteilen von 51,1 und 48,9 Prozent fast gleichberechtigt gegenüber. Erwartet wird nach -17,0 Prozent im Vorquartal sowie +24,3 Prozent im Dreimonatszeitraum zuvor mit ±13,9 Prozent erneut eine außergewöhnlich starke Kursreaktion.

Dienstag, 26. November: Best Buy

Mit Best Buy wird ein weiterer, spezialisierter Einzelhändler Einblicke in seine Geschäftsentwicklung geben. Das sorgt nach den in der vergangenen Woche von Walmart und Target vorgelegten Quartalsberichten für neue Erkenntnisse über die Konsumlaune der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher, denn das Unternehmen ist der größte Fachhändler für Elektronikprodukte in den USA.

Hier hoffen Anleger neben einem starken Weihnachtsgeschäft auch auf Rückenwind durch künstliche Intelligenz, denn immer mehr Hersteller beginnen damit, ihre Endverbraucherprodukte als KI-fähig zu vermarkten – längst auch über Smartphones und PCs hinaus.

Mit 9,63 Milliarden US-Dollar wird ein Umsatzergebnis unter dem Vorjahresniveau von 9,76 Milliarden US-Dollar erwartet. Das zeigt die wachsende Konkurrenz durch Amazon, Costco und Walmart auch im Elektronikgeschäft. Dank Effizienzverbesserungen und Kosteneinsparungen soll das Gewinnergebnis mit 1,29 US-Dollar je Anteilsschein aber im Rahmen des Vorjahresergebnisses ausfallen.

Keine Neuigkeiten dürfte es hingegen in Bezug auf die Dividende des Unternehmens geben. Mit einer Rendite von aktuell 4,2 Prozent gehört Best Buy zu den Titeln mit einer überdurchschnittlich hohen Ausschüttungsrendite. Der für Veränderungen der Dividende entscheidende Quartalsbericht ist in aller Regel der im März erscheinende. Wenn Best Buy hier überraschen möchte, wäre jetzt die Gelegenheit dazu.

Mit ±8,6 Prozent ist eine für die Aktie überdurchschnittlich hohe Kursbewegung eingepreist. In den vergangenen sechs Quartalen lag der Erwartungswert bei 6,7 Prozent – das lässt auf Unsicherheit schließen, die sich in der Verteilung der Optionswetten bislang aber nicht niederschlägt. 58,7 Prozent aller am kommenden Freitag auslaufenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite.

Dienstag, 26. November: CrowdStrike

Nach den zufriedenstellend ausgefallenen Quartalszahlen von Mitbewerbern wie Fortinet und Palo Alto Networks hoffen Anleger nun darauf, dass auch CrowdStrike überzeugen und damit das Desaster um weltweit ausgefallene IT-Systeme hinter sich lassen kann. Die Aktie jedenfalls ist von ihren bisherigen Allzeithochs bereits nur noch 7 Prozent entfernt – eine Distanz, die sich mit einem starken Geschäftsbericht mühelos überbrücken ließe.

Hierfür muss das Unternehmen zunächst die Markterwartungen übertreffen. Diese liegen für den Umsatz bei 983,1 Millionen US-Dollar und den Gewinn bei 0,81 US-Dollar pro Aktie. Das würde für die Erlöse einem Anstieg um 25,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen und beim Gewinn einen Rückgang um 1,2 Prozent bedeuten.

Darüber hinaus muss CrowdStrike einen möglichst optimistischen Ausblick präsentieren, denn die Bewertung der Aktie ist – um es vorsichtig auszudrücken – sehr sportlich. Gegenwärtig legen Anleger das 102-fache der im laufenden Geschäftsjahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Selbst für 2026 liegt das von Analysten geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 86 und damit deutlich über den Vielfachen der profitableren Konkurrenten.

Dementsprechend ist eine Mehrheit der Optionshändler skeptisch in Bezug auf einen Kursanstieg. Während sich 58,0 Prozent der Anleger gegen fallende Kurse abgesichert haben, liegt der Call-Anteil bei nur 42 Prozent. Eingepreist ist eine Kursreaktion von 9,6 Prozent, was ein für die Aktie durchschnittlicher Wert ist. In fünf der vergangenen sechs Quartale ging es nach den Zahlen bergauf. Nun könnte die Serie reißen.

Dienstag, 26. November: Dell

Die große Frage für den Geschäftsbericht sowie den Ausblick von Dell ist, ob das Unternehmen von der Krise seines Konkurrenten Super Micro Computer profitieren kann oder nicht. Die Chancen stehen jedenfalls gut, denn Nvidia hatte in Reaktion auf das gegenüber Super Micro Computer erschütterten Vertrauens bereits damit begonnen, Veränderungen in seiner Lieferkette vorzunehmen, was zu einer schwachen Guidance des Dell-Konkurrenten führte.

Die Erlöse aus dem Geschäft mit KI-Servern könnten daher bereits in den zurückliegenden drei Monaten stärker gestiegen sein, als Experten erwartet hatten. Um hiervon zu profitieren, muss dem Unternehmen aber eine Steigerung seiner Margen gelungen sein, die nämlich enttäuschten zuletzt, was im vergangenen halben Jahr zu einer stagnierenden Kursentwicklung geführt hatte.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 22,3 Milliarden US-Dollar wird nun ein Umsatz in Höhe von 24,7 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Gewinn soll mit 2,05 US-Dollar je Anteilsschein um 17 Cent höher ausfallen als vor einem Jahr – allerdings ist auch der Kurs der Aktie seither um 93 Prozent geklettert. Für eine ansprechende Kursreaktion dürften die Erwartungen daher weit übertroffen werden und durch einen starken Ausblick garniert werden müssen.

Am Optionsmarkt ist eine Kursbewegung um 9,6 Prozent eingepreist. Das könnte sich nach den zum Teil spektakulären Reaktionen in den vergangenen zwei Jahren erneut als zu wenig erweisen, denn während die Aktie Ende Mai um 18 Prozent einbrach, konnte sie im Quartal zuvor um fast ein Drittel zulegen. Die Verteilung der Kontrakte jedenfalls zeigt Optimismus. Der Call-Anteil liegt bei knapp 63 Prozent, während die Put-Quote bei rund 37 Prozent liegt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion