DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

Zitat:-> Sorry, aber wer außer Katjuscha bitte kann denn von der Prognoseenkung, auch in dieser Höhe, überrascht worden sein? Man mußte sich nur die Umsätze und Auftragseingänge der einzelnen Quartale dieses Jahres ansehen, um sonnenklar zu erkennen, daß ein Umsatz in 2025 von 80 Mio. € (entspricht gemittelt 20 Mio. €/Quartal) nicht einmal annähernd erreichbar ist. Hier noch einmal Umsätze, Auftrageingänge und Book-To-Bill-Ratios der ersten drei Quartale 2024:Q1: Umsatz: 15,5 Mio. €; Auftragseingang: 12,3 Mio. €; Book-To-Bill: 0,8Q2: Umsatz: 15,3 Mio. €; Auftragseingang: 14,4 Mio. €; Book-To-Bill: 0,9Q3: Umsatz: 14,6 Mio. €, Auftragseingang: 13,6 Mio. €, Book-To-Bill: 0,9-> Der Auftragseingang der ersten 9 Monate des Jahres 2024 liegt um 6 Mio. € unter dem der ersten 9 Monate 2023. Wie hätte daraus denn ein Jahresumsatz in 2025 von 80 Mio. € werden sollen?->Denn selbst das neue Ziel eines Umsatzes zwischen 59 und 66 Mio. € erscheint angesichts des momentanen Auftragseinganges ambitioniert. Eine extrem vereinfachte Projektion könnte so aussehen:- Umsatz 9M/24: 45,4 Mio. € -> hochgerechneter Jahres-Umsatz 2024: 60,5 Mio. €- Book-To-Bill-Ratio 9 M/24: 0,9- Nimmt man jetzt einen gewissen Vorlauf, wahrscheinlich mehrere Monate, zwischen Auftragserteilung und Umsatz an, könnte man vereinfacht interpolieren, und den Umsatz 2024e mittels Book-To-Bill-Ratio auf denumlegen:- 60,5 Mio. € * 0,9 =-> Heißt: Wenn sich der Auftragseingang nicht zeitnah erholt, erscheint selbst die heute verkündete Umsatzuntergrenze von 59 Mio. € in 2025 ambitioniert. Die Overgrenze von 66 Mio. € kann man jetzt schon als extrem ambitioniert bezeichnen.-> Verfolgt man die Wasserstandsmeldungen aus Wirtschaft und Politik, ist auch zeitnah von keiner der beiden Seiten Entlastung zu erhoffen.-> In der deutschen Politik führt die geplatzte Koalition dazu, daß quasi sämtliche Vorhaben zur Stützung der Wirtschaft bis zur Neuwahl auf Eis liegen. Danach wird es dann erst einmal Koalitionsverhandungen u.ä. geben. Bis wirklich angefangen wird mit arbeiten, und Entscheidungen gefällt werden, dauert es dann höchstwahrscheinlich auch noch ein paar Monate. Bis die (eventuellen!) Beschlüsse Auswirkungen in der Realwirtschaft entfalten, dürften wir schon weit im H2/25 sein.-> Wirtschaftlich steht Deutschland vor einem weiteren Jahr des Entlangschwankens am Nullwachstum. Die Energiekosten bleiben hoch, die Gehaltskosten dürften durch üppige Lohnabschlüsse, steigende Sozialbeiräge und Beitragsgrenzen und Fachkräftemangel (der zu höheren Gehaltsforderungen führt) deutlich steigen, die Regulierungswut bleibt ungebremst. Die inländische Nachfrage nach Datron-Maschinen dürfte daher verhalten bleiben. Hohe Produktionskosten in Deutschland schwächen gleichzeitig die einheimischen Firmen im Wettbewerb mit ausländischen Herstellern.->, was natürlich aufgrund von Fixkostenanteilen nicht verwunderlich ist.einer Prognose des opreativen EBIT vongeht es herunter-> Während der Abstand von Unter- zu Obergrenze bei der Umsatzprognose bei rund 12 % liegt, beträgt er beim Gewinn 114 %. Das zeigt den hohen Gewinnhebel - der natürlich in jede Richtung wirkt. Sollte der Umsatz sich eher im Bereich der von mir gepimaldaumten 54,5 Mio. € bewegen, wäre damit fraglich, ob es überhaupt für einen Gewinn reicht.-> Und zum Ende steht in der Meldung dann noch das:-> Sollte der 2025er Umsatz in der Mitte der Prognose (= 62,5 Mio. €) einkommen, dann hieße das, daß die ursprüngliche Zielgröße für 2025 (80 Mio. €) erst im Jahr 2028 erreicht werden würde. Mal eben eine. Würde man von meinem Schätzwert von 54,5 Mio. € ausgehen, würde es sogar einebedeuten.-> Angesichts eines von Datronsprechen wir auch nach dem heutigen Kursrückgang auf aktuell 7,52 € immer noch von einem. Nach meiner Projektion dürfte es eher noch höher liegen. Bezieht man jetzt die von Datron avisiertene ein, sehe ich da sogar noch Luft nach unten. Spätestens, wenn dann nächstes Jahr die Prognose (vermutlich) nach unten angepaßt wird.-> Katjuscha antwortete übringens ( https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1165099-31-40/da… ) auf meinen oben zitierten Beitrag:->-> Die von Dir,, gesetzten 12-15 Monate bis zum Nachkauf beginnen dann Anfang April. Ich bin zuversichtlich, daß Du die Aufstockung schaffen solltest!