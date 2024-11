Scott Bessent als neuer US-Finanzminister – weltweite Erholungsrallye!

Die Wahl von Scott Bessent zum nächsten US-Finanzminister hat weltweit zu einer Erholung der Währungen gegenüber dem US-Dollar geführt. Händler reduzieren ihre Wetten darauf, dass die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus die globalen Märkte in Aufruhr versetzen wird. Die Wahl muss vom US-Senat noch bestätigt werden, bevor er das Amt antreten kann.

In Europa spiegeln Kursgewinne die Zuwächse ihrer US-Pendants wider. Damit setzte sich die positive Stimmung aus Asien fort, wo die Benchmarks an den Märkten von Japan bis Indien zulegten. Der DAX setzt nach einem starken Handelsbeginn mit einem Plus von 0,37 Prozent seine Erholung fort. Unterdessen sank die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um sieben Basispunkte auf 4,33 Prozent. Der US-Dollar gab nach, während sich Bitcoin von einem Rückgang am Wochenende erholte.