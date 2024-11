PV ModuleTech Conference Europe informiert über die neuesten Trends beim Kauf von Solarmodulen

SANTA MONICA, CA / ACCESSWIRE / 25. November 2024 / PV ModuleTech Europe 2024, die einzige europäische Konferenz, die bestrebt ist, den Dialog über den Einkauf von Photovoltaik-(PV)-Modulen voranzutreiben, gibt im Vorfeld ihrer bevorstehenden dritten jährlichen Veranstaltung (26.-27. November, NH Málaga Hotel, Málaga, Spanien), die von PV Tech Research ausgerichtet wird, ihren Themenschwerpunkt bekannt.

Mehr als 100 Teilnehmer werden nächste Woche in Málaga (Spanien) zusammenkommen, um direkt von den Unternehmen, die im Bereich Lieferung und Einkauf von PV-Modulen in Europa tätig sind , zu erfahren, wie es den Solarmodulherstellern in Asien gelingt, die Qualität und Zuverlässigkeit der Module aufrechtzuerhalten, obwohl es bei den Rekordtiefstpreisen noch immer keine Anzeichen einer Erholung gibt.

„Europa ist mittlerweile einer der günstigsten Endmärkte für Solarmodule“, erklärt Finlay Colville, Head of Research bei PV-Tech, Informa Markets. „Der durchschnittliche Verkaufspreis für Module liegt jetzt regelmäßig bei unter zehn Eurocent pro Watt - ein Niveau, das in der Branche noch nie verzeichnet wurde. Da mehr als 95 Prozent des derzeitigen europäischen Modulangebots weiterhin aus China importiert werden, sind die Aussichten für die heimische europäische Produktion nach wie vor schwierig.“

Der Verkaufspreis für Solarmodule in Europa beträgt heute nur fast halb so viel wie der Branchendurchschnitt der letzten Jahre und liegt deutlich unter den Herstellungskosten der asiatischen Modulproduktion. Der aktuelle Schwerpunkt der Solarhersteller ist die Senkung der Kosten, ohne dabei Kompromisse bei der Produktqualität und Zuverlässigkeit einzugehen.

Abbildung: Durchschnittlicher Verkaufspreis von Solarmodulen in Europa zwischen 2020 und 2024.

Quelle: PV Manufacturing & Technology Quarterly Report

Ein zunehmender Anteil der Solarmodule in Europa wird von großen Infrastruktur-Investmentfonds gekauft, welche großen Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG)-Standards legen, was ein höheres Maß an Transparenz der Lieferketten und der Unternehmen, die die notwendigen Bestandteile herstellen, erzwingt.