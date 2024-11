Klimaneutralität der globalen Chemieindustrie möglich / Studie im Auftrag des globalen Chemieverbands zeigt verschiedene Wege zur Umsetzung einer klimaneutralen Wertschöpfungskette auf (FOTO)

Köln (ots) -



- International wettbewerbsfähige und kosteneffiziente Pfade zur

Klimaneutralität sind maßgeblich abhängig von der Kombination fossiler

Rohstoffe und Kohlenstoffdioxidspeicherung

- Chemisches Recycling, Biomasse, erneuerbare Energien und Wasserstoff sind

ebenfalls notwendig für die Klimaneutralität der internationalen

Wertschöpfungskette

- Bisher umfangreichste wissenschaftliche Datenbasis "made-in-germany"

ermöglicht konkrete Zukunftsszenarien

- Innovatives Kölner Unternehmen koordiniert dabei erstmals internationale

Zusammenarbeit



Eine neue Studie von Carbon Minds, einem Anbieter von Daten und Dienstleistungen

für Ökobilanzen, und des Informationsdienstleisters ICIS (Independent Commodity

Intelligence Services) im Auftrag des globalen Chemieverbands ICCA

(International Council of Chemical Associations) zeigt, dass die globale

Chemieindustrie bis Mitte des Jahrhunderts auf verschiedenen Wegen theoretisch

klimaneutral werden kann. Die Ergebnisse wurden während der UN-Klimakonferenz in

Baku (COP 29) erstmals veröffentlicht. Die Veröffentlichung auf Seiten des

globalen Chemieverbands ist ein Novum, dass die hohe globale Relevanz der

Thematik und die Bedeutung der Studienergebnisse verdeutlicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Chemieindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige weltweit. Rund95 Prozent aller hergestellten Produkte basieren auf ihren Erzeugnissen; vielevon ihnen sind auch aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ohne einenachhaltigere Chemieindustrie kann nahezu kein Produkt den Status derKlimaneutralität erreichen - ihre Bedeutung für die Klimaziele anderer Sektorenist somit beträchtlich. Aktuell fallen in der chemischen WertschöpfungsketteTreibhausgasemissionen vor allem durch den Einsatz kohlenstoffbasierterRohstoffe und fossiler Energien sowie durch energieintensive Umwandlungsprozessean.Die Studie identifiziert vier mögliche Pfade, mit denen die globaleChemieindustrie das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann. Ihre Umsetzung istmaßgeblich von der Verfügbarkeit unterschiedlicher Ressourcen und Technologiensowie der erforderlichen Infrastruktur abhängig. Hierzu zählen erneuerbareEnergien und Wasserstoff ebenso wie der Ausbau des mechanischen und chemischenRecyclings als Rohstoffquellen im Sinne der Kreislaufwirtschaft. IhreVerfügbarkeit wird in der Studie in allen Pfaden als gegeben angenommen. Dievier möglichen Pfade hin zur Klimaneutralität ergeben sich dann durch dievariable Verfügbarkeit von Biomasse und Carbon Capture and Storage (CCS), einerTechnik zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid.Studie liefert Grundlage für regionale Betrachtung