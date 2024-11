Linda Zervakis zeigt KI-Clips mit Fake News

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSieben zeigt eine neue Satireshow zu Falschnachrichten mit Moderatorin Linda Zervakis. Die 49-Jährige präsentiert am Mittwoch (18. Dezember) am späteren Abend im TV und der Plattform Joyn erstmals das Format "Fake News - Alles erstunken und erlogen". Nach diesem Jahresrückblick soll es im nächsten Jahr eine Serie des KI-Satire-Formats geben.

Der Privatsender aus Unterföhring bei München kündigte das Format so an: "Donald Trump lernt Deutsch? Alice Weidel will Essen mit "ö" und "ü" verbieten lassen? Karl Lauterbach fordert Markus Söder heraus und droht mit weiteren Legalisierungen? Wenn schon Fake, dann richtig!" Das Ganze soll vom Look her wie ein Nachrichtenstudio mit Nachrichtensprecherin aussehen.