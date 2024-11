VivoPower erhält Rüge von der Nasdaq

VivoPower International erhielt einen Brief von der Nasdaq, in dem es heißt, dass das Unternehmen aufgrund der Verzögerung bei der Einreichung seines Formulars 20-F für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 derzeit nicht den Notierungsregeln der Nasdaq entspricht.

Form 20-F ist eine Berichtsvorgabe, die von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) für alle "ausländischen Wertpapieremittenten", die an einer US-amerikanischen Börse wie der NASDAQ oder der New York Stock Exchange (NYSE) notiert sind, jährlich vorgelegt werden muss (SEC Filing). Der Bericht dient als Pendant zu dem in den USA vorgeschriebenen Form 10-K, der von inländischen (US-amerikanischen) Unternehmen eingereicht wird. Es fordert die Vorlage eines Jahresberichtes innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens.