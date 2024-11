Aktien Europa Positiver Wochenstart - Banken mit Übernahme im Fokus Europas Börsen haben den Erholungstrend der Vorwoche am Montag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 schaffte es mit 4.831 Punkten im frühen Handel an die exponentielle 200-Tage-Durchschnitts-Linie zurück, nachdem er in der Vorwoche mit 4.688 Punkten …