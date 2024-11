IBM mit erfolgreichem Pullback

Nach einer erfolgreichen Auflösung einer Bodenbildungsphase um 100,00 US-Dollar im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und Dezember 2020 konnte die IBM-Aktie einen Aufwärtstrend etablieren und stieg zunächst an den Horizontalwiderstand um 153,21 US-Dollar an. Im November 2023 kam es schließlich zu einem Ausbruch darüber und erwarteten Anstieg an die Verlaufshochs aus 2013 bei 206,22 US-Dollar. Dieser Widerstand wurde im Herbst praktisch überrannt und brachte in der Spitze Notierungen von 237,37 US-Dollar hervor, womit ein mustergültiges Folgekaufsignal auf mittelfristige Basis etabliert worden ist.

Rücklauf erfolgreich vollzogen