"Wenn keine Rezession eintritt, könnte der S&P 500 um etwa 15 Prozent steigen!"

Die hohen Kursziele basieren auf einem erwarteten Gewinnmultiplikator von 21,5 für die Unternehmen im Index – vergleichbar mit dem aktuellen Niveau von 22,1. "Wenn die Bewertungen so hoch bleiben, wird der Markt anfälliger für Risiken wie schwächere Gewinne oder wirtschaftliche Einbrüche", zitiert Barron's Nicholas Colas, Mitbegründer von DataTrek Research.

Morgan Stanley prognostiziert ebenfalls 6.500 Punkte , sieht in einem optimistischen Szenario jedoch Potenzial für 7.400 Punkte. Wells Fargo hebt die S&P 500-Prognose bis 2025 ebenfalls an. Vergleicht man mit Hilfe von FactSet-Daten den aktuellen Schlusskurs von 5.969 Punkten mit dem durchschnittlichen Kursziel von 6.551 Punkten, ergibt sich eine erwartete Rendite von 9,75 Prozent bis zum Jahr 2025. Das könnte eine gute Kaufgelegenheit darstellen.

Analysten sehen mehrere Katalysatoren, die das Wachstum bis weit in das Jahr 2025 stützen könnten. FactSet-Daten zeigen, dass die Unternehmensgewinne im Jahr 2025 um 15 Prozent steigen könnten. Im Jahr 2024 lag die Schätzung bei 9,3 Prozent. Politische Faktoren wie mögliche Steuersenkungen unter einer zweiten Trump-Präsidentschaft und Deregulierungen in ausgewählten Sektoren könnten den Markt ankurbeln.

Seit 1928 erzielte der S&P 500 eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 11,7 Prozent – inklusive Dividenden. Laut Colas entspricht das erwartete Wachstum von etwa 10,4 Prozent bis 2025 dem langfristigen Trend. "Ein Kursziel von 6.500 bis 6.600 Punkten ist aus historischer Sicht am einfachsten zu rechtfertigen", erklärt er.

Risiken und Stabilitätsfaktoren

Eine Rezession könnte die hohen Bewertungen am Markt stark belasten. Derzeit deutet wenig auf einen Abschwung hin: Indikatoren wie das Beschäftigungswachstum, das Bruttoinlandsprodukt und der starke US-Dollar sprechen für eine robuste Wirtschaft.

Goldman Sachs schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten 12 Monaten auf lediglich 15 Prozent, was nahezu dem historischen Durchschnitt entspricht. "Die Stabilität der US-Wirtschaft wird der entscheidende Faktor für den Markt sein", so Colas und weiter:

Wenn keine Rezession eintritt, ist ein Anstieg des S&P 500 um etwa 15 Prozent bis 2025 realistisch.

Fazit

Die Erwartungen an den S&P 500 sind hoch, und die Bewertungen lassen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Doch die robuste Wirtschaftslage könnte den Markt auf Kurs halten und die optimistischen Prognosen der Analysten stützen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion