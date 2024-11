Soft N Dry TreeFree Diaper ernennt Dr. Tanja Hacker in den Beirat

FRANKFURT, Deutschland & TORONTO, Kanada, November 25, 2024 /PRNewswire/ -- Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC"), ein weltweit führender Anbieter von baumfreier Technologie für Windeln, freut sich, die Ernennung von Dr. Tanja Hacker in den Beirat des Unternehmens bekannt zu geben. Mit umfassender Erfahrung in Einzelhandelsstrategien und Nachhaltigkeit in ganz Europa bringt Dr. Hacker einzigartige Expertise in den Bereichen Wachstum durch Innovation bei Eigenmarken, Optimierung der Lieferkette und Nachhaltigkeit mit.

Dr. Hacker ist Gründerin und CEO der Retail Experts Group (www.retail-experts-group.com), einer Beratungsfirma, die sich auf Einzelhandelsstrategien, Category Management und Wachstum im Bereich Eigenmarken spezialisiert hat. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie Führungspositionen bei namhaften Einzelhändlern inne, darunter als Vizepräsidentin bei Lidl und Geschäftsführerin bei Aldi Nord.

In diesen Positionen spielte sie eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Eigenmarken und der Steigerung der Rentabilität im wettbewerbsintensiven Discount-Sektor. Ihre Expertise in den Bereichen Verbrauchertrends, operative Effizienz und Nachhaltigkeit wird eine zentrale Rolle bei der Führung des Retail Consumer Connection Program von Soft N Dry in Europa spielen, das private Label TreeFree DIaper mit econoLiite Core unterstützt.

„Wir freuen uns, Dr. Hacker in unserem Beirat willkommen zu heißen", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry. „Ihre umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit marktführenden Discount-Einzelhändlern und ihre nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich Eigenmarkenwachstum werden Soft N Dry in Europa enorm bereichern. Dr. Hackers einzigartige Einblicke werden uns helfen, unsere innovative TreeFree Diaper-Produktlinie, einschließlich des neuen econoLiite Core, so auszurichten, dass sie den wachsenden Anforderungen unserer Einzelhandelspartner in Europa entspricht."

Neben ihrer Einzelhandelserfahrung ist Dr. Hacker eine anerkannte Expertin nachhaltiger Geschäftsstrategien. Ihr Engagement für Umweltverantwortung steht in perfektem Einklang mit der Mission von Soft N Dry, den Markt mit Produkten zu führen, die sowohl leistungsstark als auch umweltfreundlich sind. Ihre Beratung wird entscheidend sein, da Soft N Dry seine Expansion in Europa und Großbritannien fortsetzt, die Einhaltung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte sicherstellt und gleichzeitig erschwingliche, nachhaltige Lösungen für Verbraucher liefer.