Nio, VW, BYD: Wer überlebt den Preiskampf in der Autoindustrie?

Nio, einst gefeiert als Hoffnungsträger der Elektroauto-Revolution, kämpft mit nachlassendem Schwung. Die Auslieferungen im dritten Quartal 2024 sanken um 15 Prozent, der Umsatz fiel um 22 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis ist ernüchternd: ein Verlust von 835 Millionen US-Dollar. Besonders die älteren Modelle wie der ES8 enttäuschen. Die Aktien von Nio verzeichnen am Montag einen Rückgang um 2,47 Prozent und notieren bei 4,53 Euro, was eine Jahresperformance von -33,92 Prozent bedeutet.

Strategie: Expansion ins Ausland und Batteriewechselstationen

Um dem Absatzeinbruch entgegenzuwirken, setzt Nio verstärkt auf den europäischen Markt. Mit Modellen wie dem ET7 in Deutschland, Norwegen und Schweden versucht das Unternehmen, international Marktanteile zu gewinnen. Parallel dazu plant Nio, sein Netzwerk an Batteriewechselstationen weltweit auf über 2.000 auszubauen.

Konkurrenzdruck: Neben Tesla und BYD drängen auch XPeng und Li Auto aggressiv auf den Markt. Trotz technologischer Alleinstellungsmerkmale wie KI-gestützter Assistenzsysteme bleibt Nio in einer schwierigen Position, insbesondere angesichts des anhaltenden Preiskampfes.

Volkswagen: Kampf gegen Überkapazitäten und Preisdruck

Volkswagen steht vor einem radikalen Umbau. VW-Markenchef Thomas Schäfer plant massive Kapazitätsanpassungen, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage auf einem historischen Tiefpunkt ist. "Unsere Kapazitäten in Europa wurden für 16 Millionen Fahrzeuge geplant. Der Markt liegt jetzt bei 14 Millionen, und wir müssen handeln", so Schäfer. Die Volkswagen-Aktie bleibt mit einer Jahresperformance von -23,30 Prozent ebenfalls unter Druck.

China als Hoffnungsträger

Während in Europa die Nachfrage stagniert, versucht Volkswagen, in China Boden gutzumachen. Investitionen wie der 700-Millionen-US-Dollar-Deal mit Xpeng oder die Zusammenarbeit mit Horizon Robotics sollen VW im Elektrosegment wettbewerbsfähig machen. Schäfer ist optimistisch: "Die neuen Modelle sind sehr motivierend, und wir nehmen in China richtig Fahrt auf."

Herausforderungen in Europa: Der hohe Kostendruck in Deutschland macht Werksschließungen unausweichlich. Gleichzeitig sieht Schäfer die USA unter einem potenziellen Präsidenten Trump als berechenbareren Partner, was Hoffnung für das Geschäft auf dem nordamerikanischen Markt gibt.

BYD: Der unangefochtene Marktführer

BYD hat sich in China fest an die Spitze gesetzt und profitiert von seiner klaren Ausrichtung auf Elektrofahrzeuge. Mit einem Jahresplus von 22 Prozent bei der Aktie bleibt BYD der Leuchtturm in einem stürmischen Markt.

Der Erfolg von BYD liegt in seiner Innovationskraft. Das Unternehmen setzt auf fortschrittliche Batterie- und Fahrzeugtechnologien und entwickelt sich zunehmend zu einem globalen Spieler. BYD expandiert aggressiv ins Ausland, was Wettbewerber wie Volkswagen und Tesla unter Druck setzt.

Trotz seiner starken Position muss sich auch BYD gegen den ruinösen Preiskampf behaupten, der von Tesla und staatlichen Herstellern befeuert wird.

Fazit: Gewinner und Verlierer einer disruptiven Ära

Die Automobilbranche steht am Scheideweg. Unternehmen wie Nio kämpfen mit rückläufigen Margen und wachsendem Konkurrenzdruck, während Volkswagen in Europa radikal umstrukturiert und in China auf Partnerschaften setzt. BYD hingegen bleibt ein Lichtblick, wenngleich auch hier der Wettbewerb intensiver wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion