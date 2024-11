High Tide eröffnet zweite Canna Cabana-Filiale in Scarborough (Ontario)

CALGARY, AB, 25. November 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass seine Canna Cabana-Cannabisfiliale an der Adresse 2432 Eglinton Avenue East, Scarborough (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 188. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 74. Geschäftsstandort in der Provinz Ontario, den 11. in der Stadt Toronto und den zweiten im Stadtbezirk von Scarborough.

Dieser neue Canna Cabana-Laden befindet sich in Torontos pulsierendem und multikulturellem Stadtteil Scarborough, in einem belebten Einkaufszentrum inmitten bekannter kanadischer Lebensmitteldiscounter und Apothekenketten. Die neue Filiale befindet sich an einem günstigen Standort direkt gegenüber der GO Train- und U-Bahn-Station Kennedy, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für Bewohner von Toronto, die im Großraum der Stadt unterwegs sind. Der neue Markt wird etwa 20.000 Einwohner in einem Umkreis von einem Kilometer versorgen.

„Ich freue mich, die Eröffnung unseres zweiten Cabana-Ladens in Scarborough, einer der pulsierendsten und multikulturellsten Communitys Kanadas, bekannt zu geben. Dieser neue Laden liegt strategisch günstig in der Nähe der Transit-Station Kennedy, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für die über 630.000 Einwohner von Scarborough. Darüber hinaus unterstreicht der Standort in einem großen Einkaufszentrum unser Engagement, erstklassige Immobilien in stark frequentierten Gebieten zu sichern“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Unser innovatives und revolutionäres Einzelhandelsmodell, das durch ein starkes und strategisches Immobilienportfolio ergänzt wird, sorgt weiterhin für eine konsistente Generierung von ungebundenem Cashflow und fördert den soliden Wachstumskurs unserer konventionellen Läden. Wir sind ebenso begeistert von der Beschleunigung der Dynamik in unserem E-Commerce-Segment, während wir uns darauf vorbereiten, eine aufregende und innovative Reihe von Angeboten auf den Markt zu bringen“, fügte Herr Grover hinzu.

