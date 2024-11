UBS stuft VODAFONE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 77 auf 70 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Polo Tang passte seine Schätzungen am Freitag an die Quartalszahlen des Telekomunternehmens mit schwächeren Trends in Deutschland an. Die Resultate hätten seine früheren Befürchtungen bestätigt, dass die dortige Geschäftserholung Zeit brauchen dürfte./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2024 / 15:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 0,845EUR auf Tradegate (25. November 2024, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 0,7

Kursziel alt: 0,77

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m