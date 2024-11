MTEL feiert die Eröffnung des sechsten Shops in Deutschland in Stuttgart (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Expansion von MTEL Germany erreicht einen weiteren

Meilenstein: In den Königsbau Passagen in Stuttgart hat der

Telekommunikationsanbieter heute seinen sechsten Shop in Deutschland eröffnet.

Der neue Standort bietet Kundinnen und Kunden sowie allen Interessierten

zahlreiche Vorteile und eine persönliche Beratung in einem modernen Ambiente.



"Nach fast einem Jahr auf dem deutschen Markt hat sich gezeigt, dass Kunden das

Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Dienstleistungen besonders schätzen, weshalb

MTEL Germany immer häufiger ihre erste Wahl als Anbieter ist. Neben Mobilfunk-

und Roaming-Angeboten bietet MTEL Germany auch attraktive TV-Pakete an.

Besonders hervorheben möchte ich den Vorteil, den unsere Kunden in Deutschland

genießen, nämlich unser Roaming-Angebot, das ihnen die Nutzung des Internets in

mehr als 40 Ländern ohne zusätzliche Kosten ermöglicht. Egal, ob Sie in

Deutschland leben oder die Welt bereisen - mit der SIM-Karte von MTEL Germany

sind Sie immer bestens verbunden. Ich lade alle Interessierten ein, unsere

Geschäftsstellen zu besuchen und sich persönlich von der Qualität unserer

Dienstleistungen zu überzeugen", erklärte Stefan Bozic, Geschäftsführer von MTEL

Germany.







Srbija, betonte, dass das kontinuierliche Wachstum der Nutzerzahlen von Monat zu

Monat die positive Resonanz des deutschen Marktes auf ihre Dienstleistungen

bestätigt. "Die Erfahrungen, die wir als Telekom Srbija Gruppe gesammelt haben,

haben uns erheblich dabei geholfen, ein Angebot zu schaffen, das in erster Linie

auf unsere Landsleute in der Diaspora zugeschnitten ist. Unser Unternehmen setzt

die Expansion auf dem deutschen Markt fort, und ich bin überzeugt, dass unsere

Dienstleistungen, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch im Bereich Fernsehen,

immer mehr Nutzer erreichen werden - nicht nur aus unserer Diaspora, sondern

auch aus der übrigen Bevölkerung Deutschlands."



Bei der feierlichen Eröffnung versammelte sich eine große Anzahl von Gästen aus

der Wirtschaft sowie Vertreter kultureller und künstlerischer Vereinigungen aus

Stuttgart und Umgebung. Der bekannte serbische Sänger Sasa Matic, der bereits

seit längerer Zeit die Dienstleistungen von MTEL nutzt, bereicherte die

Veranstaltung.



Noch vor Jahresende wird ein weiterer MTEL Shop im Milaneo Einkaufszentrum in

Stuttgart seine Türen öffnen. In den kommenden Monaten folgen Eröffnungen in

Städten wie Berlin und Frankfurt.



Attraktives Weihnachtsangebot und exklusive Eröffnungsrabatte



"Als besonderes Eröffnungsangebot bieten wir zusätzlich 20 % Rabatt auf alle

Mobilfunktarife, exklusiv in unseren Shops. Damit möchten wir uns bei unseren

Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen bedanken und Neukunden den Einstieg in

die Welt von MTEL noch attraktiver gestalten", so Bojan Obradovic,

Geschäftsführer von MTEL Germany.



MTEL hat bereits seine Weihnachtsaktionen gestartet und hat unter anderem dieses

besondere Angebot in petto: Das iPhone 14 ist im Tarif MTEL Mobile 30 für nur

29,95 EUR monatlich erhältlich - inklusive 30 GB Datenvolumen in über 40 Ländern

sowie einer Allnet-Flat.



TV-Angebote für Fans von EX-YU-Inhalten



Neben Mobilfunk- und Roaming-Angeboten bietet MTEL Germany auch attraktive

TV-Pakete: Mit dem MTEL TV XL-Paket genießen Kunden die beliebtesten TV-Kanäle

aus EX-YU und Deutschland, ergänzt durch eine exklusive Auswahl an Serien und

Filmen aus der MTEL Videothek. Das MTEL TV XL-Paket ist im Rahmen eines

Sonderangebots für nur 5,90 EUR monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten

erhältlich - ein Muss für Liebhaber hochwertiger TV-Unterhaltung.



