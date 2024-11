Bastei Lübbe: Der richtige Mix macht’s

Ursprünglich waren die Kölner mit Romanheften wie Jerry Cotton oder Der Bergdoktor an den Markt gegangen. Es dominieren Liebesromane, außerdem sind Thriller, Krimis, Sagas gut repräsentiert oder historische Romane. Bei den Rheinländern befinden sich im Portfolio Bestseller-Autoren wie Ken Follett oder Dan Brown. Außerdem investiert Bastei Lübbe in digitale Produkte wie Hörbücher. Darunter auch Angebote für junge Erwachsene.

Eine anhaltend starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025 führen zur Anhebung der Jahresprognose. Vorstandschef Soheil Dastyari berichtet von hoher Wachstumsdynamik in einem flauen Marktumfeld. Darauf hin hob Unternehmenslenker Dastyari die Jahresprognose an. In dem Geschäftsjahr 2024/2025 (per 30.9.) erzielte Bastei Lübbe einen Halbjahresumsatz von 56,6 Millionen nach 51 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 10,9%. Das Konzern-Ebit legte im ersten Halbjahr überproportional um 48% zu und belief sich auf 9 Millionen nach 6,1 Millionen im Vorjahr. Die Ebit-Marge verbesserte sich entsprechend auf 15,9% nach 11,9% im Vorjahreszeitraum.

Wegen der guten Vorgaben erhöhte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2024/2025: Der Umsatz soll zwischen 113 und 117 Millionen landen, das Konzern-Ebit wird mit 15 bis 16 Millionen erwartet. Der Umsatzanteil der community-getriebenen Geschäftsmodelle lag im ersten Halbjahr mit 42% deutlich über dem Vorjahresniveau von 33%. Im Segment „Buch“ wurde dabei ein Umsatz in Höhe von 53 Millionen erzielt. Wesentlich zu diesem Wachstum hat die Verlagsmarke LYX mit ihrem Angebot für junge Erwachsene mit einem Zuwachs von 46% beigetragen. Der Audio-Bereich mit einem Umsatzanstieg von 13% profitiert vom großen Erfolg der Serien-Adaption, Maxton Hall – Die Welt zwischen uns, des Spiegel-Bestsellerromans Save me. Die Romanhefte haben nur noch einen Umsatzanteil von 3,5 Millionen. Bastei Lübbe ist die nach eigener Ansicht „führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland“. Das Unternehmen ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte.