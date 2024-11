Nachfrage nach Immobilien steigt - Ist jetzt der passende Zeitpunkt, zu verkaufen? (FOTO)

Schifferstadt (ots) - Die Nachfrage nach Immobilien nimmt derzeit zu. Das

betrifft vor allem Bestandsimmobilien mit Renovierungsbedarf. Immer mehr

Menschen suchen nach solchen Objekten, die noch zu erschwinglichen Preisen zu

finden sind. Für potenzielle Verkäufer bietet dieser Umstand großes Potenzial -

wenn sie die richtige Strategie verfolgen.



Ein wichtiger Aspekt bei renovierungsbedürftigen Objekten ist, den Wert der

Immobilie korrekt einzuschätzen. Denn ein zu hoch angesetzter Preis kann sonst

potenzielle Käufer in Kürze abschrecken. Außerdem kommt es auf die richtige

Präsentation des Objektes an. Worauf Verkäufer beim Verkauf ihres Hauses

dringend achten sollten und ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, erfahren Sie in

diesem Beitrag.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Von der Rückkehr zu Bestandsimmobilien profitierenDer aktuelle Immobilienmarkt hält einige spannende Möglichkeiten bereit, vorallem im Bereich der Bestandsimmobilien. Viele Käufer haben aufgrund dergestiegenen Baukosten und Zinsen das Interesse am Neubau verloren - oder könnenes sich schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Sie wenden sich deshalbvermehrt älteren Objekten zu, die oft zu weitaus attraktiveren Preisen zu habensind. Denn der Wunsch, lieber in ein Eigenheim zu investieren, anstatt ein Lebenlang eine horrende Miete an den Vermieter zu zahlen, bleibt weiterhin hoch.Viele sind folglich bereit, Renovierungen selbst in die Hand zu nehmen, um dieKosten im Rahmen zu halten - was früher vielleicht als weniger attraktiv galt,wird jetzt neu entdeckt.Allzu lange sollte man allerdings nicht warten, da die Zinsen in naher Zukunftwieder sinken könnten, was im Umkehrschluss steigende Preise zur Folge hätte.Das gilt sowohl für Käufer als auch für Verkäufer und Makler. Jetzt ist einguter Zeitpunkt, renovierungsbedürftige Objekte zu verkaufen.Zielgruppen gezielt ansprechen: Kapitalanleger vs. EigennutzerDamit der Verkauf reibungslos gelingt, braucht es Erfahrung undFingerspitzengefühl im Umgang mit älteren Immobilien, wie etwa Häusern aus den1940er Jahren. Es gilt, diese auf Anhieb überzeugend darzustellen und beimpotenziellen Käufer von Beginn an ein gutes erstes Gefühl zu hinterlassen. Eintiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse und eine gezielte Ansprache können denVerkaufsprozess erheblich unterstützen und die Chancen auf einen erfolgreichenAbschluss steigern.Wichtig ist dabei zu unterscheiden, ob man das Haus an Kapitalanleger oderEigennutzer verkaufen möchte. Die Ansprache variiert je nach Zielgruppe, dabeide ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen haben. Kapitalanleger