Morgan Stanley bullish für Energieversorger RWE

Rob Pulleyn, Analyst der Bank, sieht RWE als "überverkauft aufgrund einer Kombination aus fallenden Strompreisen zu Beginn des Jahres 2024 und Befürchtungen hinsichtlich der Wertschöpfung im Bereich der erneuerbaren Energien."

Für die Zukunft bleibt er "zuversichtlich, was das Wertschöpfungspotenzial der Investitionen des Unternehmens in erneuerbare Energien angeht", und zwar dank der Robustheit des Marktes für Stromabnahmeverträge und der gesunden Nachfrage von KI-Anlagen und Rechenzentren.

Morgan Stanley sieht für die in Frankfurt notierte Aktie ein Kursziel von 50 Euro und damit ein Kurssteigerungspotenzial von fast 60 Prozent.

Die US-Bank JPMorgan hat zwar das Kursziel für RWE von 48 auf 47,5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido hält die Papiere des Versorgers für deutlich unterbewertet.

Die Schweizer Großbank UBS hat ebenfalls ihr Kursziel für RWE von 49 Euro auf 45 Euro nach unten korrigiert, belässt aber ihre Einstufung auf "Buy."

Stromengpässe vor der eigenen Haustür

Was die Analysten positiv gestimmt haben mag, wird die jüngst verkündete Zusammenarbeit mit dem US-Energieunternehmen Peabody Energy sein.

RWE und Peabody wollen zusammen Solar- und Batteriespeicherprojekte in Bergbauflächen der USA entwickeln. Diese Projekte haben eine Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Gigawatt in den US-Bundesstaaten Indiana und Illinois.

Erst Kürzlich aber hatte RWE-Chef Markus Krebber auf die Energieprobleme vor der eigenen Haustür hingewiesen und für Aufsehen gesorgt. In einem LinkedIn-Post wies er auf die mangelhafte deutsche Infrastruktur hin: Strom ist zwischen 17 und 20 Uhr wieder so teuer wie zuletzt mitten in der Energiekrise 2022. Laut Fraunhofer Institut ist die Energielast der erneuerbaren Energien in diesem November auf 36 Prozent zurückgegangen. Das Problem, was Krebber sieht: es gibt keine Speicherkapazitäten für Strom aus erneuerbaren Energien; zudem ist die Abhängigkeit von Wind und Wetter gegeben. Strom aus dem Ausland muss teuer dazu gekauft werden.

Fazit

Die Anleger sind ob der deutschen Energiekrise überaus skeptisch. Viel von dieser Skepsis mag bereits in den Kurs von RWE eingepreist sein. So sehen es auf jeden Fall die Top-Analysten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 30,87EUR auf Tradegate (25. November 2024, 14:25 Uhr) gehandelt.

