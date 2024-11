BAUHAUS und Strauss starten ab Frühjahr 2025 exklusive Vertriebspartnerschaft (FOTO)

Mannheim / Biebergemünd (ots) - Gemeinsam präsentieren die beiden Pioniere ihrer

jeweiligen Branche BAUHAUS und Strauss ab Frühjahr 2025 ein neues und in der

DIY-Branche exklusives Vertriebskonzept. Hochwertige und moderne Workwear wird

dabei erstmalig in Pop-up-Stores in vier BAUHAUS Fachcentren bundesweit direkt

von Strauss vertrieben. In einer zweiten Phase wird das Pop-up-Konzept

europaweit ausgeweitet sowie ein über 700 Quadratmeter großer Shop-in-Shop in

einem Fachcentrum in der Wiener Innenstadt eröffnet. Die Partnerschaft

unterstreicht die DNA zweier familiengeführter Unternehmen, die durch klare und

innovative Konzepte ihre Kunden stets in den Mittelpunkt stellen.



Mit der Partnerschaft finden zwei familiengeführte Unternehmen zusammen, die auf

die gleichen Werte und Visionen bauen. Strauss ergänzt perfekt das Sortiment von

BAUHAUS mit einer starken und voll im Trend liegenden Workwear-Marke. Die

Verbindung der innovativen und umfangreichen Produktpalette qualitativer

Arbeitskleidung von Kopf bis Fuß im modernen Look spricht dabei vor allem die

BAUHAUS Kunden aus dem Profisegment, aber auch Heimwerker an und ergänzt das

bestehende Sortiment in einer langfristig angestrebten Vertriebspartnerschaft.







für die exklusive Partnerschaft mit Strauss zur Verfügung. In der ersten Phase

starten im März 2025 in Berlin, Bremen, Hamburg und Köln vier in Eigenregie

betriebene Pop-up-Stores im Kleinflächenkonzept. Diese werden unterjährig in der

zweiten Phase auf weitere internationale Standorte ausgeweitet. In der dritten

Phase folgt im zweiten Halbjahr 2025 die Etablierung eines Shop-in-Shop-Konzepts

auf einer eigenen rund 700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im BAUHAUS in der

Wiener Innenstadt.



Stefan Wolsiffer: "Partnerschaft bietet Kunden neues Markenerlebnis"



"Mit Strauss als starkem Partner gehen wir neue Wege der Zusammenarbeit. Die

Marke hat im Bereich Berufskleidung und Workwear eine immense Strahlkraft, die

branchenweit ihresgleichen sucht und sich sehr gut in unsere markenorientierte

Sortimentspolitik einfügt. Wir freuen uns, dass unsere Kunden bei uns künftig

auch die Premium Workwear von Strauss kaufen und ein zusätzliches Markenerlebnis

in unseren Fachcentren erfahren können - ein Novum in der Branche und damit noch

näher am Kunden", sagt Stefan Wolsiffer, Mitglied der Geschäftsführung von

BAUHAUS.



Steffen Strauss: "Erschließung neuer Kundensegmente im Direktvertrieb" Seite 2 ► Seite 1 von 2



Im Rahmen der Kooperation stellt BAUHAUS Verkaufsflächen in seinen Fachcentrenfür die exklusive Partnerschaft mit Strauss zur Verfügung. In der ersten Phasestarten im März 2025 in Berlin, Bremen, Hamburg und Köln vier in Eigenregiebetriebene Pop-up-Stores im Kleinflächenkonzept. Diese werden unterjährig in derzweiten Phase auf weitere internationale Standorte ausgeweitet. In der drittenPhase folgt im zweiten Halbjahr 2025 die Etablierung eines Shop-in-Shop-Konzeptsauf einer eigenen rund 700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im BAUHAUS in derWiener Innenstadt.Stefan Wolsiffer: "Partnerschaft bietet Kunden neues Markenerlebnis""Mit Strauss als starkem Partner gehen wir neue Wege der Zusammenarbeit. DieMarke hat im Bereich Berufskleidung und Workwear eine immense Strahlkraft, diebranchenweit ihresgleichen sucht und sich sehr gut in unsere markenorientierteSortimentspolitik einfügt. Wir freuen uns, dass unsere Kunden bei uns künftigauch die Premium Workwear von Strauss kaufen und ein zusätzliches Markenerlebnisin unseren Fachcentren erfahren können - ein Novum in der Branche und damit nochnäher am Kunden", sagt Stefan Wolsiffer, Mitglied der Geschäftsführung vonBAUHAUS.Steffen Strauss: "Erschließung neuer Kundensegmente im Direktvertrieb"