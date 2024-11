Allianz wächst auch im dritten Quartal

Das Geschäftsvolumen der Allianz (DE0008404005) stieg im dritten Quartal um 17,3 Prozent auf 42,8 Mrd. Euro, das operative Ergebnis zog um 13,6 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro an, insbesondere aufgrund des Beitrags des Geschäftsbereichs Schadens- und Unfallversicherung. Die Allianz profitierte von geringeren Belastungen durch Naturkatastrophen, aber auch von Preiserhöhungen. Alle Bereiche entwickelten sich positiv, auch das Asset Management konnte netto Zuflüsse verbuchen und die Erträge steigern. Bei der Prognose für das Gesamtjahr 2024 sieht die Allianz ein operatives Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne von 13,8 bis 15,8 Mrd. Euro. Davon wurden 11,8 Mrd. Euro bereits in den ersten 9 Monaten eingespielt, positive Überraschungen sind also möglich. Wer lieber konservativ agiert, kann sich mit Zertifikaten vor Rückschlägen schützen und attraktive Seitwärtsrenditen generieren.

Discount-Strategie mit 10,3 Prozent Puffer (Juni)