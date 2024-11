MicroStrategy: Analyst warnt vor "tiefem & scharfem Rückschlag" auf 200 Dollar

Wie am Markt bereits erwartet wurde, hat das Unternehmen laut einer Einreichung vom 25. November bei der Securities and Exchange Commission 55.500 weitere Bitcoin für etwa 5,4 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 97.862 US-Dollar gekauft, einschließlich Gebühren und anderer Kosten. MicroStrategy besitzt nun 386.700 Bitcoins im Wert von 21,9 Milliarden US-Dollar, die zu einem Durchschnittspreis von 56.761 US-Dollar erworben wurden.

Die MicroStrategy-Aktie hat eine gewaltige Rallye hinter sich und ist in diesen Jahr um über 550 Prozent gestiegen. Das Unternehmen verkauft Wandelanleihen und Aktien, um Geld für den Kauf von Bitcoin zu beschaffen. Wenn Bitcoin steigt, steigt auch die MicroStrategy-Aktie – und Bitcoin ist in letzter Zeit stark gestiegen.

Erste Strategen mahnen jedoch zur Vorsicht. John Roque, technischer Analyst von 22V, merkt an, dass MicroStrategy in der Spitze am Donnerstag 239 Prozent über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lag, bevor die Titel wieder zulegten. Die Aktie war am Donnerstag aufgrund einer Shortseller-Attacke um 16 Prozent gefallen und schloss 32 Prozent unter ihrem Tageshoch.

Die Entwicklung von MicroStrategy wecke Erinnerungen an die Dotcom-Pleite, sagt Roque. "Ich war dabei, als die Nasdaq Anfang 2000 ihren Höchststand erreichte, und MicroStrategy steht sinnbildlich für die Art des Anstiegs, der in dieser Zeit bei vielen Aktien regelmäßig zu beobachten war", so Roque.

Dennoch hütet er sich davor, die Entwicklung einer Aktie zu sehr auf den Gesamtmarkt zu übertragen, auch wenn er MicroStrategy für eine Blase hält. "Ich ziehe keine Parallele zwischen der Nasdaq 2000 und dieser Zeit", schreibt er. "Ich behaupte lediglich, dass der Kursanstieg von MicroStrategy als Preisblase zu werten ist."

Roque ist vorsichtig, wenn er sagt, dass MicroStrategy seinen Höchststand vielleicht noch nicht erreicht hat – auch wenn die Risiken geringer zu sein scheinen. "Ich sage nicht, dass MicroStrategy nicht wieder steigen kann – denn das kann es, alles kann passieren."

"[Aber] nach einem solchen Anstieg ist es in der Regel der Fall, dass [die Aktie] einen tiefen und scharfen Rückschlag erleidet. Vielleicht bis zu seinem Ausbruchsniveau." Das würde MicroStrategy auf etwa 200 US-Dollar zurückbringen, ein Rückgang von knapp 53 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

