530.000 Stellen unbesetzt - Experte gibt 5 Tipps, wie Handwerksbetriebe endlich die Fachkräftelücke stopfen (FOTO)

Solingen (ots) - Die Lage im Handwerk ist nach wie vor angespannt. Unzählige

Stellen sind unbesetzt, und die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften

wächst stetig. Und das Problem wird noch größer, wenn bald der Bausektor wieder

wächst und in den nächsten Jahren die Babyboomer in Rente gehen.



Um im Recruiting erfolgreich zu sein, müssen die Stärken der Branche klar

hervorgehoben werden. Das Handwerk muss junge Menschen davon überzeugen, dass

eine Karriere in dieser Branche nicht nur zukunftssicher, sondern auch

lohnenswert ist. Dieser Beitrag bietet fünf Tipps für Handwerksbetriebe, die auf

der Suche nach neuen Talenten sind.









Die sozialen Medien sind ein wertvolles Werkzeug, um qualifizierten Fachkräften

einen authentischen Einblick in den Betrieb zu geben. Anstatt nur

Stellenanzeigen zu posten, sollten Handwerksbetriebe hier ihre Kultur und den

Arbeitsalltag in den Vordergrund stellen. Fotos und Videos von Projekten,

Teamevents und Alltagssituationen geben potenziellen Bewerbern ein Gefühl für

die Arbeitsatmosphäre, während Profile von aktuellen Mitarbeitern, in denen sie

ihre Tätigkeiten und Erfolgsgeschichten teilen, die Menschen im Betrieb sichtbar

machen. Zudem können die sozialen Netzwerke eine Plattform sein, auf der die

beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb hervorgehoben werden.



Tipp 2: Attraktive Arbeitgebermarke aufbauen



Ein starkes Employer Branding ist entscheidend, um neue Talente zu gewinnen und

bestehende Mitarbeiter zu halten. Handwerksbetriebe müssen als ein Ort

wahrgenommen werden, an dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Die

Arbeitgebermarke sollte die Werte und die Mission des Betriebs authentisch

widerspiegeln. Eine gepflegte Onlinepräsenz ermöglicht es Bewerbern, sich

schnell ein Bild vom Betrieb zu machen. Unterhaltsame Blicke hinter die Kulissen

sind dabei besonders effektiv. Der entscheidende Vorteil: Wenn sich Mitarbeiter

und Bewerber mit der Employer Brand identifizieren, wird die Marke nicht nur

intern, sondern auch extern stärker wahrgenommen, was wiederum dabei hilft,

qualifizierte Fachkräfte anzusprechen.



Tipp 3: Alte Strukturen aufbrechen



Traditionelle Strukturen, bei denen der Chef alle Entscheidungen trifft,

erschweren die Mitarbeitergewinnung. Eine Überarbeitung der Prozesse kann diese

Herausforderung lösen. Die Auslagerung von HR-Aufgaben, so beispielsweise an

spezialisierte Personalberater, schafft Freiraum für eine langfristige

Personalentwicklung. Zudem sollten Handwerksbetriebe digitale Tools zur Seite 2 ► Seite 1 von 2



