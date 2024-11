Keine Deutsche Stadt unter den Top-20 (FOTO)

Berlin (ots) - Das Consumer Choice Center hat seinen mit Spannung erwarteten

fünften jährlichen Sharing Economy Index

(https://consumerchoicecenter.org/sharing-economy-index-2024/) veröffentlicht.



Wie in der vorherigen Ausgabe gehören auch dieses Jahr vier deutsche Städte zu

den weltweit sechzig wichtigsten Destinationen der Sharing Economy. Ihre

Platzierungen sind nur geringfügig gesunken und bleiben weiterhin im Mittelfeld.

Diese Veränderung liegt hauptsächlich an der Einführung neuer, differenzierter

Gewichtungen im Index, die die Nachteile von Beschränkungen im Ride- und

Flat-Sharing deutlicher hervorheben als je zuvor. Die Stadt Köln hat die höchste

Platzierung unter den deutschen Städten, sank jedoch leicht von Platz 21 im Jahr

2023 auf Platz 23. Die zweitbeste deutsche Stadt in der Liste ist Berlin, nun

auf Platz 27 gegenüber Platz 24 im Vorjahr. Die beiden anderen Städte, München

und Hamburg, teilen sich den 31. Platz (zusammen mit New York City), wie auch im

vorherigen Index.







die Sharing Economy und bietet Verbrauchern eine exzellente Auswahl an

vielfältigen Sharing-Economy-Diensten bei minimalen regulatorischen Störungen.

Buenos Aires kehrt auf das Podium zurück und belegt den zweiten Platz, gefolgt

von Madrid auf Platz drei.



Emil Panzaru, Forschungsdirektor des Consumer Choice Center, kommentierte die

Auswirkungen des Indexes:



"Die Städte Deutschlands zeigen in unseren Indizes durchgehend mittelmäßige

Ergebnisse. Positiv ist, dass alle im Index gemessenen Sharing-Dienste in allen

vier deutschen Städten verfügbar sind. Leider wird die Zugänglichkeit jedoch

durch strenge Vorschriften für Ride-Sharing und Flat-Sharing erheblich

beeinträchtigt."



Panzaru ergänzte:



"Die Return-to-Garage-Regel, bei der Fahrer vor der nächsten Fahrt an ihren

ursprünglichen Servicepunkt zurückkehren müssen, verschwendet Zeit und

Ressourcen für Verbraucher und Fahrer. Sie untergräbt das Potenzial der Sharing

Economy, kurzfristig flexible Fahrzeugflottenkapazitäten durch dynamische

Preisgestaltung effizient mit der Nachfrage abzugleichen. Deutsche

Entscheidungsträger sollten sich an Städten in Estland, den Niederlanden oder

Litauen orientieren, die solche künstlichen Wartezeiten nicht vorschreiben,

dabei aber weiterhin sicher und komfortabel bleiben, und die

Return-to-Garage-Regel abschaffen."



"Ähnlich sollten deutsche Städte die Begrenzungen für Kurzzeitvermietungen

aufheben. Eine Deckelung von Kurzzeitvermietungen auf 56 Tage (im Fall von

Hamburg), 90 Tage (Berlin) oder acht Wochen (München) schafft kein zusätzliches

Wohnraumangebot. Im Gegenteil, sie ermutigt Eigentümer eher dazu, ihre



Hotelbranche einen ungerechtfertigten Vorteil und lässt Verbrauchern weniger

Auswahlmöglichkeiten."



Der Sharing Economy Index bewertet sechzig Städte weltweit basierend auf

Verfügbarkeit und Zugänglichkeit verschiedener Faktoren, darunter Ride-Hailing,

Fahrgemeinschaften, professionelles Carsharing, ultraschnelle Liefer-Apps,

Peer-to-Peer-Kredite, Fitnessstudio-Sharing und Büchereien, Flat-Sharing sowie

E-Scooter. Er stützt sich auf unterschiedliche Datenquellen, darunter Berichte

nationaler Behörden, Online-Statistiken und eigene Recherchen des Consumer

Choice Center.



Der vollständige Index kann HIER

(https://consumerchoicecenter.org/sharing-economy-index-2024/) eingesehen

werden.



Pressekontakt:



Emil Panzaru, Forschungsdirektor des Consumer Choice Center, steht für

Gespräche über Verbraucherregulierungen zur Verfügung. Medienanfragen bitte an

emil@consumerchoicecenter.org richten.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172963/5916083

OTS: Consumer Choice Center





