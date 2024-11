Wettbewerbshüter sind besorgt wegen Marktmacht von RWE

Huta schrieb 23.11.24, 12:55

Dankeschön für den Link! Ich denke, dass Batteriespeicher essentiell für die Energieversorgung der Zukunft sind. Erneuerbare Energien sind inzwischen günstig- aber eben unzuverlässig. Atomkraftwerke sind inzwischen viel zu teuer und auch durch die Abhängigkeit von Uran und daher Russland sowohl unwirtschaftlich als auch politisch fragwürdig. Zudem gibt es in Deutschland gesellschaftliche und politische Vorbehalte gegen Kernkraftwerke und welcher Investor ist schon (Entschuldigung) blöd genug riesige Summen für Investitionen aufzubringen und dann steht sich die Stimmung im Land - vielleicht weil Mal wieder irgendwo auf der Welt ein AKW havariert ist und das teuer gebaute neue AKW muss wieder eingemottet werden, was zu erheblichen Schadenersatzforderungen führen dürfte.



Wasserstoff ist mMn auch so eine Art extrem teure weiße Salbe. In Deutschland kann man Wasserstoff kaum wirtschaftlich herstellen. Und die Mengen Wasserstoff im Ausland zu kaufen, dürfte auch nicht so extrem leicht sein. In jedem Fall würde die Wasserstoffwirtschaft ebenfalls extrem teuer sein.



Kernfusion kann Herr Merz ja gerne spannend finden - und ich persönlich würde mich freuen wenn man da etwas in die Forschung investieren würde - dauert aber noch lange bis diese Technologie dann auch in großem Stil einsatzfähig ist.



Mithin bleibt nur ein Mix aus erneuerbaren, die dann aber gespeichert werden müssen, und Gaskraftwerken - vielleicht für den Übergang noch das ein oder andere Kohlekraftwerk länger laufen lassen.



Ich finde RWE auch deshalb überzeugend, weil man dort schon sehr früh die Notwendigkeit für Investitionen in Batteriespeicher erkannt hat.



Ein schönes Wochenende allerseits