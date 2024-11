Branchenevents in Augsburg, Bochum und Hannover / Sonepar kündigt Termine für Partnertreffs 2025 an (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen seines neuen Veranstaltungskonzepts bringt der

Sowohl die Trend + Technik als auch die Partnertreffs sind bei den Zielgruppenbeliebte Formate - mit jeweils einer eigenen Daseinsberechtigung. Daher werdendie Formate zukünftig abwechselnd stattfinden: In den geraden Jahren - parallelzur Light+Building - organisiert Sonepar die eher regional geprägte Trend +Technik, während die Partnertreffs in den ungeraden Jahren als zentraleBranchenveranstaltung dienen. "Mit den Partnertreffs bieten wir in den Jahrenohne die große Fachmesse der Branche eine zentrale, fokussierte Veranstaltung,die Kunden und Lieferanten zusammenbringt", so Bernhard Köthenbürger, DirektorMarketing bei Sonepar in Deutschland. "Wir schaffen damit eine Gelegenheit fürumfassenden Wissensaustausch über technische Innovationen und praxisnaheLösungen in der Elektrobranche."Das Programm für die Partnertreffs 2025 stehtAuf den Partnertreffs 2025 erwarten die Besucher zahlreiche Herstellerständesowie umfassende Serviceangebote. Workshops und themenorientierteInformationsformate zu aktuellen Trends wie Gebäudeautomation und nachhaltigeEnergiesysteme stehen ebenfalls auf dem Programm und bieten praxisnahe Einblickein die neuesten Entwicklungen."Wir freuen uns sehr auf die Partnertreffs im kommenden Jahr", so Manuel Haber,Vertriebsdirektor Handwerk bei Sonepar. "Das Veranstaltungsformat bietet dieGelegenheit, eine große Anzahl unserer Kunden zu erreichen und sie umfassendüber aktuelle Trends, Technologien und Services zu informieren, die sie in ihrertäglichen Arbeit unterstützen und zum Erfolg führen."Termine und Veranstaltungsorte der Sonepar-Partnertreffs:28. Februar - 1. März 2025: Messe Augsburg25. - 26. April 2025: Jahrhunderthalle Bochum16. - 17. Mai 2025: Messe HannoverWeitere Details zu den Veranstaltungen sowie Informationen zur Anmeldung werdenAnfang Dezember auf der Website bekanntgegeben:https://www.sonepar.de/l/partnertreff-2025Pressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-223mailto:sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHMaria von WirthPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 129mailto:maria.vonwirth@sonepar.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77310/5916187OTS: Sonepar Deutschland GmbH