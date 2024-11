Neues Frankfurter Passagier-Terminal bleibt im Plan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das dritte Passagier-Terminal am Frankfurter Flughafen bleibt weiterhin im Zeit- und Kostenplan. "Wir kommen sehr gut vorwärts", sagte der Chef des Betreibers Fraport , Stefan Schulte, bei einer Baustellenbesichtigung. Den Kostenrahmen von 4 Milliarden Euro werde man mit "plus/minus 100 Millionen Euro" einhalten, kündigte Schulte an.

Das Terminal mit einer Jahreskapazität von zunächst 19 Millionen Fluggästen wäre für sich allein genommen in etwa so groß wie der viertgrößte deutsche Flughafen in Düsseldorf. Es kann auf bis zu 25 Millionen Passagiere erweitert werden und soll ab dem Frühsommer 2026 zunächst das Terminal 2 ersetzen, das nach über 30 Jahren Betrieb generalsaniert werden muss. Die dort untergebrachten Fluggesellschaften ziehen dafür in das neue Gebäude im Süden des Flughafens um.

Fraport hatte den Ausbau des Flughafens trotz deutlicher Passagier-Rückgänge in der Corona-Krise fortgesetzt und ab einem gewissen Zeitpunkt keine Änderungen an den Planungen mehr zugelassen. Dieser "Design Freeze" sei die Grundlage für den reibungslosen Ablauf der Baustelle, sagt der Geschäftsführer der Projektgesellschaft Fraport Ausbau Süd, Harald Rohr./ceb/DP/ngu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 50,85 auf Tradegate (25. November 2024, 14:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,85 %. Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Mrd.. Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -21,34 %/+71,09 % bedeutet.