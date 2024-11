Nachhaltigster Kindergarten Österreichs gewinnt GBB Award

Wien (ots) - Am 21. November 2024 wurde der Green & Blue Building Award im

Palais Pallavicini in Wien verliehen. Lukas Lang Building Technologies erhielt

den ersten Platz in der Kategorie "Projekte" für den wohl nachhaltigsten

Kindergarten Österreichs.



Der Green & Blue Building Award (GBB) zeichnet die nachhaltigsten Bauprojekte

Österreichs aus. Veranstalter Alexander Ghezzo verleiht diesen im Rahmen der

GBB-Konferenz, bei der Branchenexpert:innen über die Nachhaltigkeitsaspekte der

Immobilienwirtschaft diskutieren. Eine besondere Bühne erhielt dieses Jahr das

innovative Unternehmen Lukas Lang Building Technologies mit Sitz in Wien,

Purkersdorf und Berlin. Es errichtete im Jahr 2022 in Spillern (Korneuburg)

einen temporären, vollwertigen Kindergarten und integrierte dessen Bauteile

zerstörungsfrei zwei Jahre später in den neuen, größeren und beständigen

Kindergarten. Nicht nur die Umwelt profitierte davon, auch die Gemeinde. Sie

sparte 15 % im Vergleich zu einem Neubau! Dieses innovative Projekt demonstriert

eindrucksvoll, wie Flexibilität und Nachhaltigkeit im Bauwesen vereint werden

können.









In der Kategorie "Projekte" erhielten Christian Leitner, Geschäftsführung Lukas

Lang Building Technologies, und Alexander Szymoniuk, Vertrieb, stellvertretend

für das gesamte Team den Award. "Wir sind sehr stolz, diesen ganz besonderen

Award erhalten zu dürfen! Hierfür bedanken wir uns herzlichst bei der GBB-Jury,

dem GHEZZO-Team, dem LUKAS LANG-Team und vor allem der Gemeinde Spillern, für

die wir das Gewinnerprojekt für den wohl nachhaltigsten Kindergarten Österreichs

erfolgreich umsetzen durften!"



Ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr Re-Use im Bau



Das Unternehmen ruht sich allerdings nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern

verfolgt seine Vision, die Welt mit seinem innovativen System und den Gebäuden,

die damit entstehen, für heute und künftige Generationen nachhaltiger zu machen,

zielstrebig weiter. "Der wohl nachhaltigste Kindergarten Österreichs ist ein

großer Schritt, aber erst der Anfang! Wir planen derzeit ein noch größeres

Projekt für voraussichtlich nächstes Jahr - das größte Re-Use-Projekt! Mehr dazu

wird allerdings noch nicht verraten. Es bleibt spannend!" , freut sich Christian

Leitner.



Weitere Informationen zum Bauprojekt

(https://www.lukaslang.com/kindergarten-spillern/)



Pressekit (https://www.lukaslang.com/presse/)



