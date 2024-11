Lovevery bringt Die Reale Spielküche auf den Markt, die Kindern Spaß und praktische Fertigkeiten vermittelt

"Wir haben noch nie erlebt, dass Kinder bei Spieltests so auf ein Produkt reagiert haben wie bei dieser Küche. Ihre unmittelbare Aufregung verwandelte sich in konzentriertes Spielen, und es war schwer, sie am Ende der Sitzung wieder loszuwerden", berichtet Jessica Rolph, Mitbegründerin und CEO von Lovevery. "Wenn es um Spielküchen geht, bedeutet der Ansatz 'everything but the kitchen sink' nicht immer, dass man mehr Spaß hat. Wir haben Die Reale Spielküche so konzipiert, dass sie das größte Interesse der Kinder weckt, während sie spielerisch lernen."

Die Reale Spielküche verfügt über:

Eine echte, funktionierende Spüle, die das echte Leben mit frischem, trinkbarem Wasser zum Vergnügen macht. Das Spiel bleibt in einem breiten Waschbecken untergebracht, der Wasserfluss ist nicht zu stark, und das Waschbecken verfügt über einen auslaufsicheren Deckel, einen Sicherheitsverschluss und eine Anzeige, die darauf hinweist, wenn es voll ist.





Die Besteckschublade hält Edelstahlbesteck geordnet und leicht zugänglich. So können Kinder üben, den Tisch mit Besteck in Kindergröße zu decken, das genauso aussieht wie das der Erwachsenen.





Wählen Sie eine von sechs austauschbaren Küchenrückwand mit Lovevery-exklusiven Designs, die die Küche noch einladender machen.





mit Lovevery-exklusiven Designs, die die Küche noch einladender machen. Das lebensmittelechte Zubehör, darunter ein Sieb, ein hölzernes Hackmesser, ein Schneidebrett und ein Abtropfgestell, eröffnet den Kindern eine Welt voller Möglichkeiten zum Spülen, Schneiden, Plattieren und Reinigen. Wenn Kinder sich in der Zubereitung von Lebensmitteln üben und ihre eigenen Snacks zubereiten, wachsen ihre Unabhängigkeit und ihr Selbstvertrauen.