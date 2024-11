Vantage feiert 15 Jahre mit dem neuen Jubiläumsvideo „The Ultimate Trading Machine".

PORT VILA, Vanuatu, 25. November 2024 /PRNewswire/ – Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (oder „Vantage") feiert sein 15-jähriges Bestehen und hat ein Video mit dem Titel „The Ultimate Trading Machine*" veröffentlicht, eine Hommage an 15 Jahre Innovation, Präzision und das unermüdliche Streben nach der Befähigung von Tradern in aller Welt. Das Video fasst die Reise von Vantage zusammen und spiegelt den kühnen, ehrgeizigen Geist der Marke wider.

„Im Streben nach Spitzenleistungen sind Präzision und Geschwindigkeit alles", heißt es in dem Video. Seit 15 Jahren steht Vantage an der Spitze der Innovation und entwickelt sich ständig weiter, um den Bedürfnissen der Trader gerecht zu werden. Von der Einführung von Tools wie der eigenen mobilen App und der Copy Trading-Plattform bis hin zur Integration mit TradingView. In einer aktuellen Bewertung von Investing.com, die während einer der volatilsten Perioden – den US-Wahlen – durchgeführt wurde, schnitt Vantage bei mehreren Schlüsselkennzahlen, darunter Leverage, Spread-Wert, Spread-Stabilität, No-Slippage-Rate, Markttiefe und Swap-Wettbewerbsfähigkeit, am besten ab. Vantage hat immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und seine Position als weltweiter Marktführer im Online-Handel gefestigt.