Frischer Dow-Rekord winkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Wochen Pause zeichnet sich am Montag im Dow Jones Industrial wieder ein Rekord ab. Der Broker IG taxiert den US-Leitindex gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 44.612 Punkte. Der bisherige Höchststand lag vor vierzehn Tagen bei 44.486 Punkten. Das Jahresplus läge mit dem neuen Rekord wieder bei 18 Prozent. Auch im Nasdaq 100 werden deutliche Gewinne erwartet, an seinen Höchststand von 21.182 Punkten kommt er aber zunächst nicht heran.

Gut kommt am Markt Trumps Mann für die Finanzen an. Ein Hedgefonds-Manager soll nämlich nächster US-Finanzminister werden und damit eine Schlüsselposition in der zweiten Regierungszeit von Trump übernehmen. Scott Bessent ist Gründer des Hedgefonds Key Square Group und war zuvor Chief Investment Officer von George Soros' Soros Fund Management.