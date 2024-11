Corinex auf Platz 331 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika auf der Deloitte Technology Fast 500 Liste 2024

VANCOUVER, BC, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Corinex gab heute bekannt auf Platz 331 der Deloitte Technology Fast 500 zu stehen. Dies ist eine Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen in Nordamerika, die jetzt im 30. Jahr besteht. Corinex wuchs in diesem Zeitraum um 352 %.

Der Geschäftsführer von Corinex, Peter Sobotka, führt das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens auf die innovative Zusammenarbeit mit E.ON UK, E.ON Group Innovations und Corinex bei der Einführung des neuen Produktportfolios von Corinex für Netzflexibilitätslösungen und die Ausweitung der Netzwerktransparenzlösungen in Deutschland zurück. Diese Expansion umfasst Partnerschaften mit großen Stadtwerken wie Stromnetz Hamburg und Regensburg Netze sowie neue Verkäufe und Einsätze auf dem deutschen Markt. Sobotka bemerkte: „Corinex bietet einen bedeutenden Mehrwert, indem das Unternehmen die globalen Netzbeschränkungen löst und die für die Skalierung kohlenstoffarmer Technologien (LCTs) erforderliche Flexibilität bietet. Die Lösung dieses Problems ist für Energieversorger, Verbraucher und Anbieter von kohlenstoffarmen Technologien von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht den Schutz des Stromnetzes, sorgt für ein schnelles Umsatz- und Gewinnwachstum durch den beschleunigten Anschluss von LCTs und erleichtert die Beteiligung der Verbraucher, was für die weltweiten Bemühungen der Regierungen um eine Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung ist. Unsere Lösung kann in jedem regulatorischen Umfeld und in jedem Energiemarktdesign implementiert und als neues System oder durch Nachrüstung der bestehenden Niederspannungsinfrastruktur bereitgestellt werden. Wir arbeiten direkt mit unserer Kundschaft und strategisch mit Technologiepartnern wie Accenture und E.ON zusammen, um unsere Lösungen global zu skalieren und den Anforderungen einer sich wandelnden Energielandschaft gerecht zu werden."