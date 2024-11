Palantir und diese 3 Aktien "in idealer Position", sagt ein Wedbush-Analyst

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Analyst Dan Ives bezeichnete Palantir als den "Messi der KI-Wachstumsgeschichte" – in Anlehnung an den argentinischen Weltfußballer Lionel Messi. Das Unternehmen habe eine "bahnbrechende" KI-Strategie, die durch wachsende Anwendungsfälle in den nächsten 18 Monaten gestützt werde.

"Das Zeitalter der KI-Software ist angebrochen", erklärte Ives und verwies auf die zunehmende Verbreitung generativer KI-Technologien, die neue Geschäftsmöglichkeiten für die Branche eröffnen. Er sieht die nächste Phase der KI-Revolution als Chance für Softwarefirmen und äußert sich neben Palantir auch optimistisch zu Snowflake, Elastic und Salesforce.

Snowflake wurde von Wedbush von Neutral auf Outperform hochgestuft. Laut Ives ist das Unternehmen in einer "idealen Position", um in den nächsten 12 bis 18 Monaten von der KI-Nachfrage zu profitieren.

Auch Elastic, ein Spezialist für Datenanalysen, erhielt eine Heraufstufung. Die Aktie legte am Freitag um deutlich mehr als 10 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen hatte. Wedbush hob das Kursziel für Elastic auf 135 US-Dollar an, was einem weiteren Anstiegspotenzial von ungefähr 25 Prozent entspricht.

Salesforce, ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-basierter Softwarelösungen, wurde ebenfalls optimistischer eingestuft. Wedbush erhöhte das Kursziel von 325 auf 375 US-Dollar und begründete dies mit positivem Kundenfeedback. Dies entspräche einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Fazit

Wedbush sieht in der KI-Revolution eine enorme Chance für Softwarefirmen. Mit Unternehmen wie Palantir, Snowflake, Elastic und Salesforce seien die Weichen für Wachstum gestellt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion