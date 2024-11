Bernstein belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens anlässlich der angekündigten Altair-Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Frage, ob der 10-Milliarden-Dollar-Zukauf die richtige Entscheidung für den Technologiekonzern sei. Auch wenn der Kaufpreis teuer ist, halte er ihn für angemessen, wenn man das Wachstum der Amerikaner berücksichtige, schrieb er./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2024 / 19:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 06:00 / UTC