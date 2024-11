KHLOÉ KARDASHIAN LANCIERT IHREN ERSTEN EIGENEN DUFT MIT LUXE BRANDS

New York, 25.November 2024 (ots/PRNewswire) - Die globale Ikone und

Unternehmerin Khloé Kardashian bringt in Zusammenarbeit mit Luxe Brands ihren

ersten eigenen Duft auf den Markt: XO Khloé. Die Weltpremiere von XO Khloé

findet ab heute im britischen Luxuskaufhaus Harrods statt, gefolgt vom

US-Exklusivpartner und Beauty-Destination Ulta Beauty am 1. Dezember.



Die Marke lässt sich von Khloé selbst inspirieren und fängt ihren positiven

Geist und das Licht, das sie mit allen teilt, in ihrer bisher persönlichsten

Kreation ein. XO Khloé mit seinem ultraluxuriösen Design und Duft unterstreicht

Khloés Entwicklung als Unternehmerin, Schwester und Mutter. Vom exquisiten

Flakon über die moderne Sensibilität bis hin zur inspirierenden Botschaft geht

die Marke über die traditionelle Ausführung der Kategorie hinaus und liefert

einen gehobenen Duft, der an der Schnittstelle zwischen Luxus,

erlebnisorientiertem Storytelling und hochwertiger Parfümerie steht.







Kardashian. "Bei jedem Projekt, an dem ich beteiligt bin, lege ich selbst Hand

an, und ich wollte, dass sich jedes Detail von XO Khloé absichtlich und

zielgerichtet anfühlt. Vom Flaschendesign bis zur Kampagne - ich war von Anfang

bis Ende voll in den Prozess eingebunden. Besonders stolz bin ich auf den Duft.

Wir haben viel Zeit damit verbracht, ihn perfekt zu gestalten, und ich bin sehr

zufrieden mit dem Endprodukt. Ich kann es kaum erwarten, es mit allen zu

teilen!"



XO Khloé ist eine einzigartige Kollaboration zweier preisgekrönter

Weltklasse-Parfümeure - Meisterparfümeur Alberto Morillas und Senior-Parfümeur

Clément Gavarry von Firmenich haben gemeinsam dieses duftende Meisterwerk

geschaffen.



Der luxuriöse neue Duft verbindet hochwertige handwerkliche Parfümerie mit einem

trendigen Geruchserlebnis. XO Khloé ist ein süchtig machender und sinnlicher

Blumenduft, der die Sinne mit einem zarten Bouquet aus kristallisierten

Rosenblättern, einem Hauch von Praliné, sexy Moschus und weichen Hölzern

verwöhnt.



"Khloé ist eine der einflussreichsten Personen der Welt", sagt Noreen Dodge,

Chief Marketing Officer und Chief Strategy Officer von Luxe Brands. "Wir wissen,

dass sie die Macht hat, die Kategorie der Düfte zu verändern und zu

beschleunigen. Bei der Umsetzung von Khloés brillanter Vision war es unsere

Absicht, einen wunderschönen Duft und eine eindringliche, hochkarätige

Markenkampagne zu entwickeln, die bei Khloés Publikum und den Verbrauchern Seite 2 ► Seite 1 von 2



