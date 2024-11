Überschussbeteiligung steigt erneut / Nach 3,0 Prozent für 2024 wird die laufende Gesamtverzinsung für das Jahr 2025 auf 3,25 Prozent erhöht

Mannheim (ots) - Die INTER gehört zu den besten Kapitalanlegern am deutschenVersicherungsmarkt. Davon profitieren die Kunden der INTER Lebensversicherung AGauch in diesem Jahr, denn: Mit einer Erhöhung der laufenden Gesamtverzinsung von0,25 Prozent-Punkten unterstreicht die INTER Leben einmal mehr ihreFinanzstärke.Mit der Erhöhung der Gesamtverzinsung für Neu- und Bestandskunden setzt dieINTER Leben ein starkes Zeichen für das kommende Jahr. Nach der bereitsdeutlichen Steigerung im Jahr 2023 von 0,75 Prozent-Punkten (von 2,25 auf 3,0Prozent) hebt das Mannheimer Unternehmen nun um weitere 0,25 Prozent-Punkte aufinsgesamt 3,25 Prozent an - eine marktüberdurchschnittlichen Gesamtverzinsung."Dies unterstreicht eindrucksvoll die Stärke der INTER Leben im Sinne unsererKunden", sagt INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda. "In Sachen Altersvorsorgeist die INTER Lebensversicherung nicht zuletzt deshalb weiterhin ein attraktiverPartner."Im Neugeschäft liegt die angegebene Gesamtverzinsung etwa bei INTER MeinLebenKlassik damit durchschnittlich bei 3,70 Prozent, denn durch dieSchluss-Überschussbeteiligung sowie weitere, laufende Überschussbeteiligungenkommen nochmal 0,45 Prozent-Punkte hinzu.Unter anderem das renommierte Analysehaus Ascore bestätigt unlängst gemeinsammit der WirtschaftsWoche die Finanzkraft der INTER Leben mit der Höchstnote vonfünf Sternen - besonders im Fokus steht beim Rating "LeistungsstärksteLebensversicherer" die Leistungsfähigkeit für die Kunden in der Zukunft.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationMartin Kettner(0621) 427-1871mailto:presse@inter.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/25270/5916364OTS: INTER Versicherungsgruppe